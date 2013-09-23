Немецкие школьники, посетившие Минск, под впечатлением от столичной архитектуры

Новости Беларуси. Что общего у Минска и Бонна? Ответ на этот вопрос наверняка знают немецкие школьники, которые приехали в 13-ю столичную гимназию.

Это своего рода ответный визит. Четыре года назад юные белорусы уже гостили в Германии. А теперь у немецких ребят есть ровно неделя для того, чтобы познакомиться с традициями нашей страны, а главное, найти новых друзей. К слову, жить иностранные гости будут в семьях своих белорусских сверстников.

Дарья Адамович, ученица ГУО «Гимназия №13 г. Минска»:

Я живу с Марлин. И это, действительно, очень интересно, потому что каждый день мы познаем культуры стран друг друга, и это, действительно, очень запоминающийся опыт для меня.

Свенья Кромер:

Я живу в семье, где есть мои ровесники. И мы уже поездили по городу. Меня очень впечатлили новые большие здания, красивые дворцы, которые здесь строятся.

Джульетта Нофа:

Мы ходим в школу в свободной одежде: в джинсах и в майках. А здесь бросается в глаза деловой стиль одежды.

Для юных гостей подготовлена насыщенная культурная и образовательная программа. В планах – поближе познакомиться с гимназией-побратимом, совершить экскурсии, научиться готовить белорусские драники, а также вместе белорусскими школьниками покататься на коньках и сыграть партию в теннис. Визит немецкой делегации завершится в субботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Черноусова, директор ГУО «Гимназия №13 г. Минска»:

Такие дружеские встречи у нас уже состоялись с 90-х годов. Во время становления гимназии, когда мы думали о том, как разнообразить жизнь гимназистов, мы обратились к международным встречам. И уже в то время мы принимали в семьях своих немецких школьников и ездили со своими поездками в Германию. Не только детей возили, но и наши учителя немецкого языка стажировались тоже в Германии.