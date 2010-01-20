Семейных отдых с детьми зимой - лыжи и сноуборд

Активный семейный отдых с катанием на лыжах, бесспорно, полезное и модное занятие.

Даже когда в городе слякоть и грязь, за городом – настоящая зима. Белоснежные шапки на деревьях, рыхлые сугробы и хрустящее полотно снега под ногами. Активный семейный отдых с катанием на лыжах, бесспорно, полезное и модное занятие. Но, приехав на горно-лыжную трассу впервые, не спешите штурмовать снежные вершины самостоятельно. Взобраться на горку собственными усилиями вы наверняка сможете, а вот спуститься с нее – правильно и без ущерба для здоровья – вряд ли.

Виктор Заза, инструктор-спасатель:

- Я бы порекомендовал хотя бы один раз, хоть на час, взять инструктора. Вы получите элементарные знания, для того, чтобы подниматься на горку, спускаться, правильно тормозить. Основа езды – торможение, повороты, самостоятельно вы этому не научитесь. Можно научиться, но неправильно, и всю жизнь ездить неправильно. Это значит – вовремя не остановиться и въехать в препятствие.

Обучать лыжному спорту детей можно в любом возрасте, но осознанные занятия начинаются лет с 6. Лыжный спорт приветливо встретит и новичков, которым за 60. Но все начинающие, независимо от возраста, первым делом должны отправиться не к фуникулеру, а на учебный склон. Именно здесь, с элементарных азов хождения на лыжах, рождаются ваши будущие фигуры высшего пилотажа.

Виктор Заза:

- Основа всех основ – это хождение. Начинать нужно с хождения. Детки сразу учатся ползать, потом ходят, а потом уже едут. Потом – торможение. Для того чтобы нам подняться на горку, нам нужно спуститься с нее. А при спуске нужно притормозить. Потом уже – повороты, а потом уже езда в параллельных лыжах, в карлинге.

Не стоит думать, что одна доска проще, чем две. Только освоив лыжи, можно попробовать себя и на сноуборде. Что касается одежды и снаряжения, то лыжи, сноуборды и некоторую амуницию вы всегда можете взять напрокат. Завсегдатаи горно-лыжных комплексов приобретают специальные спортивные костюмы и аксессуары, однако новичкам вполне удастся подобрать необходимое обмундирование из своего повседневного гардероба.

Виктор Заза:

- Одеваться нужно умеренно тепло, умеренно свободно, чтобы не было слишком жарко. Нужно чтобы не было вещей, сковывающих движения.

Этот вид спорта достаточно травмоопасен, но, как уверяют профессионалы, не более, чем остальные. Если соблюдать технику безопасности и не заниматься безумной самодеятельностью, травм легко избежать. Предотвратить их помогут и специальные средства защиты.

Виктор Заза:

- Есть разные виды защиты: наколенники, налокотники, наспинники, непопники ,– все есть для защиты. Особенно сноуборд, он более травматичен, приходится больше падать, пока научишься, поэтому здесь нужно стараться себя больше защитить.

Для кого-то лыжи прокладывают дорогу в профессиональный спорт, для других открывают все прелести и преимущества активного отдыха. Действительно, сложно не испытывать восторг, когда вокруг настоящая зимняя сказка, а кровь кипит от чувства скорости и побед над снегом и собой. Чувство меры тоже не будет лишним, если вы не хотите, чтобы такой замечательный отдых сменился больничными буднями.

Виктор Заза:

- Я бы порекомендовал в первый раз кататься не более часа-полутора. Устают мышцы. А в мороз и так более двух часов не выдержишь.