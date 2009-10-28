Помощь многодетным семьям в Беларуси

На сегодняшний день в Минске насчитывается около шести тысяч многодетных семей.

В гостях у программы «Личный интерес» заместитель начальника Главного управления политики занятости народонаселения Министерства труда и социальной защиты Татьяна Васильевна Шеметовец и начальник отдела адресной помощи и гендерных проблем Комитета по труду и занятости в социальной защите Мингорисполкома Людмила Леонидовна Кулешова.

- Как много на сегодняшний день у нас в стране и в столице многодетных семей? Кто решается сегодня заводить много детей?

Татьяна Шеметовец:

Многодетными являются те семьи, в которых на иждивении и воспитании находятся трое и более детей. Таких семей у нас по данным переписи 99-го года – 89, 4 тысячи. Ну, а сколько у нас сейчас многодетных семей, нам покажет перепись, которая сейчас идет.

- Что касается социального статуса?

Татьяна Шеметовец:

Это семья с работающими родителями. Наиболее «многодетной» является Брестская область. Это сложилось исторически. В Минске тоже много многодетных семей.

Людмила Кулешова:

На сегодняшний день в Минске насчитывается около шести тысяч многодетных семей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составляет 16%. Есть одна семья, которая воспитывает 12 несовершеннолетних детей, она проживает в Партизанском районе.

- Один из главных объектов в жизни семьи – финансовый аспект.

Татьяна Шеметовец: Многодетные семьи получают пособие с рождением ребенка. Существуют единовременные пособия, ежемесячные пособия, а также другие льготы, связанные со статусом многодетной семьи. Одна из самых значительных систем поддержки многодетной семьи - это все-таки жилье.

- Больше всего жилья строится у нас в столице. Как быстро идет очередь для многодетных семей?

Людмила Кулешова:

Если семья встала в очередь на улучшение жилищных условий, то в течение года они начинают строительство. Я хочу сказать в дополнение к тому, что сказала Татьяна Васильевна, о тех льготах, которые предоставляются законодательством Республики Беларусь. В городе Минске разработаны мероприятия по предоставлению отдельных социальных пособий для жителей города. Есть такой подраздел – социальная помощь многодетным семьям, которая имеет определенные социальные гарантии. На протяжении уже нескольких лет идет выплата к учебному году. Тем семьям, в которых мать награждена Орденом матери, предоставляется бесплатный проезд в городском транспорте. Нотариальные конторы проводят бесплатные консультации в социально-значимые дни года.

- Куда в первую очередь обращаться молодым мамам?

Татьяна Шеметовец:

Молодым мамам, прежде всего, нужно обращаться в исполком по месту жительства. Здесь же решаются практически все вопросы, связанные с предоставлением материальной помощи, адресной помощи, бесплатного питания, награждения Орденом матери, выплаты вознаграждений. В центрах социального обслуживания населения, которые у нас созданы в каждом административном районе, можно получить психологическую, юридическую консультации. Вся информация и помощь сосредоточены именно в местном органе власти.

Людмила Кулешова:

На сайте горисполкома размещен перечень льгот, которые предоставляются многодетным семьям.

- Хотелось бы отметить, что существуют общественные организации, которые берут на себя такую моральную функцию – объединение многодетных семей.

Татьяна Шеметовец:

Вы абсолютно правы, потому что эти ассоциации - Ассоциация многодетных родителей, Белорусский союз женщин - приносят положительные плоды на протяжении длительного времени.

Исторически так сложилось, что у белорусов была большая семья. Сейчас даже один ребенок, кажется, слишком много, а второй ребенок – еще более серьезный шаг для родителей. Как дальше будет развиваться поддержка многодетных семей в Беларуси?

Татьяна Шеметовец:

Любое государство, в том числе и наше, заинтересовано в том, чтобы увеличивалась рождаемость, чтобы уйти от такого понятия, как депопуляция. В настоящее время в рамках Национальной программы демографической безопасности, которая реализуется в Беларуси, мы готовим стратегию стимулирования рождаемости.