Первые слова детей

Каждый маленький человечек становится большим оратором в свое время.

К годовалому возрасту малыши уже должны пользоваться первыми односложными словами и умилять окружающих осознанным лепетом.

Внимательные, но излишне трепетные родители волнуются всегда, но время для оправданных тревог наступает ближе к полутора годам, если произносимые ребенком звуки не обозначают конкретный предмет или действие. Не стоит уповать и на то, что двухлетний молчун через год-другой заговорит вдруг литературными цитатами. Конечно, темп развития у каждого свой, но у нормального развития речи есть свои предпосылки и показатели.

– Какие-то эмоциональные проявления, мимика, жесты - ребенок пытается одним словом назвать целый спектр предметов, - объяснила логопед Ирина Войцехович.

Противоположность молчунам – неугомонные болтунишки, тарабарский язык которых невозможно понять даже родителям. До 3-летнего возраста это считается еще нормальным явлением, но после – окружающие уже должны понимать ребенка, пусть даже он называет вас «мапой» - замена и смешение слогов в этом возрасте – особенность речевого развития. А вот родителям непростительно издеваться над родным языком, сюсюкая и коверкая слова. И даже с младенцем необходимо разговаривать всерьез и подолгу.

Читайте ребенку книжки, показывайте картинки, описывайте все, что находится и происходит вокруг. При этом не зазорно называть машину «бибикой».

К 6 годам детский словарный запас должен насчитывать около 20 тысяч слов. Но мало их просто знать, надо уметь ими пользоваться. Если нарушения развития речи вызваны патологией, то помочь смогут только профессионалы. В остальных случаях вполне достаточно будет и домашних уроков. Прежде всего – это игры, связанные с развитием мелкой моторики и ежедневная пальчиковая гимнастика. Во-вторых – составление рассказов по картинкам, пересказы и описание самых разных впечатлений. Не забывайте также, что развивать речь без тренировки слуха – сизифов труд. Так что занятия музыкой придутся как нельзя кстати.

Проблемы речи зачастую связаны с нарушениями артикуляции. Она-то как раз и задействуется во время пения. Так что сольфеджирование и распевание гласных способно избавить ребенка от некоторых дефектов речи.

Не стоит забывать еще одно важное правило – ребенок не заговорит правильно, если домашние, понимая его с невнятного полуслова, будут исполнять все его желания. Ведь речь – это прежде всего инструмент общения, и владение им должно стать для малыша потребностью.