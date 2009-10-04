Как научить малыша умению дружить

И как предупредить ситуацию, когда ребенок попадает в плохую компанию.

С улыбки, вопреки известной песенке, начинается не дружба, а приятельские отношения. По крайней мере, у малышей. В три года «друг» - это тот, кто дал поиграть со своей машинкой или угостил конфетой. Такой приятельский бартер может превратиться в дружбу только у 5-6-летних детишек.

Дружить умеют не все, но каждый может научиться. Существует множество упражнений для развития навыков общения. Показать малышу дружбу «в действии» можно при помощи игры, которую легко затеять во дворе, на даче или даже дома.

- Дети становятся в круг и выбирают одного, ребенок стоит спиной к остальным, падает, и дети ловят его. А он знает, что его обязательно кто-то подхватит, он точно не упадет. Ребенок начинает верить в то, что он не один. Таких игр очень много, - рассказала воспитатель детского сада Светлана Терентьева.

У дружбы нет возраста, но в детсадовском она возможна только среди сверстников. Когда 6-летний ребенок уделяет внимание 3-летнему – это скорее игра в «дочки-матери», где младший выступает в роли живой куклы. А вот дружба между мальчиками и девочками – совсем не исключение из правил.

Выбирать себе друзей – не менее важная наука, чем умение строить доброжелательные отношения. Родители обязаны знать, кто окружает их ребенка и с кем он общается. Это станет залогом того, что подросшее чадо не окажется в «плохой компании». Кстати, она никогда не возникает вдруг, как снег на голову.

- Эта ситуация не возникает внезапно. Те дети, которые окружают вашего ребенка, бывают с ним на протяжении какого-то времени. Следовательно, этот процесс родители могут отследить. Они могут отследить, каким образом меняется поведение их ребенка, - рассказала руководитель детского психолого-педагогического центра Елена Бегунова.

Если вам не нравится влияние, которое оказывают на ребенка его друзья, не рубите сгоряча. Запреты и жесткое манипулирование лишь усугубят ситуацию, а вас и ваше мнение ребенок просто начнет игнорировать.

Любая дружеская компания формируется не случайно. Значит, прежде всего задумайтесь – почему именно это окружение оказалось для ребенка близким? А в благих намерениях избавиться от нежелательных друзей боритесь не с ними, а с причиной их появления в жизни ребенка.

Дети всегда перенимают выработанные в семье правила и нормы поведения. И даже если в плохую компанию ребенок попадает по стечению обстоятельств, то семейное влияние и тут способно на невозможное. Главное, чтобы другом для своего ребенка всегда оставались вы.