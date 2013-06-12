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Международные детские лингвистические лагеря клубов ЮНЕСКО открываются в Беларуси

12 июня 2013 05:52
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Новости Беларуси. Международные детские лингвистические лагеря клубов ЮНЕСКО открываются в Беларуси. Нынешним летом планируется провести пять таких слетов: две смены по английскому и по одной по немецкому, французскому и китайскому языкам.

В лагерях соберутся школьники из Беларуси, России, Латвии, Китая, Литвы, Казахстана, Израиля и других стран, а носителями языка будут выступать представители из Германии, Великобритании, Франции, Китая, США, Японии, а также белорусские педагоги.

Обучение будет проходить через игры и тренинги. Примечательно и то, что родителям такой отдых-обучение их детей обойдется в 5 раз дешевле, чем аналогичный, например, в Швейцарии или Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ЮНЕСКО # Дети

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