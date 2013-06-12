Прямой эфир

Почему двое детей на Лоевщине сбежали из дому и предпочли социальный центр домашнему очагу?

12 июня 2013 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Двое детей на Лоевщине подняли на уши буквально весь район и оперативные службы. Мальчик-шестиклассник, его 16-летняя двоюродная сестра сбежали из дому в деревне Колпень и отказались возвращаться в свои семьи. Четверо суток в бегах закончились оформлением в районный социально-педагогический центр. С самими беглецами нам встретиться не удалось. С ними сейчас работают психологи.

Тепло, уют, пятиразовое питание, психологическая помощь, трудотерапия и внимание воспитателей круглые сутки. Большинство детей в этих «курортных» условиях оказались не по своей воле. Но вот шестиклассник Женя и его шестнадцатилетняя кузина Кристина сами написали просьбу поместить их в приют.

Людмила Журавская, директор Лоевского социально-педагогического центра:
У нас район маленький, поэтому все дети о центре знают, что могут рассчитывать на нашу помощь. Как долго пробудут у нас эти дети, станет ясно в ходе проверки, которую проводит РОВД. Для нас главное, чтобы были соблюдены законные права детей.

Путь в социальный центр занял у детей четверо суток. Первоначально они отправились на рыбалку, но решили домой не возвращаться. Тревогу подняли учителя местной школы: к тому времени детей не было дома уже несколько суток. Искать пропавших поднялся весь район: от одноклассников до пограничных нарядов.

Геннадий Маджара, первый заместитель начальника Лоевского Районного отдела внутренних дел:
Данные несорвешенноление на следующее утро были обнаружены в деревне Прокисень смежного района у своего родтвенника.

На поиски детей ушло всего 16 часов. Однако, могли найти и быстрее. У девочки с собой был мобильный телефон, но на контакт она не шла. Дети осознанно скрывались от погони. Мама Кристины о том, почему дочь сбежала, находит внутрисемейные мотивы. 

Кристина - старшая дочь в многодетной семье. Младшим двойняшкам всего полтора года. Семья в деревне характеризуется положительно, а вот от поведения самой девочки взрослые не в восторге. Причём Кристина явный лидер и может повести за собой.

В возбуждении уголовного дела по факту исчезновения детей отказано. Однако сейчас проводится проверка. Что подвигло детей уйти из дома, пройти пешком 40 километров, отказаться возвращаться к родителям, а кроме того, почему сами родители четверо суток не интересовались судьбой детей — все это ещё только предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Дети и родители

Другие новости рубрики

Все новости
Международные детские лингвистические лагеря клубов ЮНЕСКО открываются в Беларуси
12 июня 2013 05:52

Международные детские лингвистические лагеря клубов ЮНЕСКО открываются в Беларуси

В каждом оздоровительном лагере Беларуси будет дежурить минимум один сотрудник милиции
07 июня 2013 17:54

В каждом оздоровительном лагере Беларуси будет дежурить минимум один сотрудник милиции

Около 30 тысяч минских школьников проведут летние каникулы 2013 года в загородных лагерях
05 июня 2013 10:35

Около 30 тысяч минских школьников проведут летние каникулы 2013 года в загородных лагерях