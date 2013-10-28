Руководство Воложинского района организовало для школьников бесплатные фруктовые шведские столы

Новости Беларуси. «Ланч здоровья». Школьники Воложинского района начали получать дополнительные фрукты и овощи.

Инициатором выступило местное руководство. Идею поддержали сельхозорганизации и фермеры. В учебных заведениях района они организовали витаминные шведские столы. Таким образом, в течение дня школьники в перерывах могут угощаться яблоками, грушами, сливами. На выбор детям предлагают и полезные салаты. Каждый день новые блюда.

Кстати, фрукты и овощи школьникам выдаются в неограниченном количестве и бесплатно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Клачко, директор ГУО «Гимназия №1 Воложина»:

Недостаток витаминов вот таким образом мы восполняем. С удовольствием приходят, выбирают, кушают.

Александр Чернышев, ученик ГУО «Гимназия №1 Воложина»:

Выбор салатов. Я считаю, что это очень хорошее решение, потому что, например, не все любят отварные овощи или горошек. Когда есть выбор, можно взять то, что тебе нравится.

Екатерина Яблонская, ученица ГУО «Гимназия №1 Воложина»:

У нас занятия идут до 3 часов дня. И, в любом случае, нашему организму нужна какая-то подпитка, зарядка энергии. Поэтому фруктами мы можем подкрепиться, и с новыми силами влиться в учебу.

Екатерина Журкевич, инженер-технолог отдела образования, спорта и туризма Воложинского райисполкома:

На сезон нам хватит всех фруктов, которые заготовлены, - это где-то 92% от общего плана. Овощи заготовлены под полную потребность – это свекла, морковь, капуста.