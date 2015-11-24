«И это ещё одна девочка!» – бесценная реакция мальчика на пополнение в семье

Новости США. Когда маленький мальчик подрастает в кругу четырех маленьких сестричек, неудивительно, что он ожидает, что в этот раз мама уж точно подарит ему братика! Но узнав, что будущий ребёнок всё-таки девочка, родители Эндрю и Лора Ласт решили преподнести детям эту важную новость одним весьма очаровательным способом. Лора Ласт (в интервью TODAY Parents):

Когда у нас родился Мэтью, дом был заполнен чисто мальчишескими игрушками: машинками, грузовиками, фигурками супергероев и спортивным снаряжением. Со временем, когда стали рождаться девочки, эти игрушки всё больше оттеснялись куклами и одеждой для них. Мы подумали, было бы очень весело объявить пол будущего ребёнка во время вечеринки «принцесс». Для Мэтью, и так окружённого толпой девочек, это стало настоящим сюрпризом.

На фото вы видим шокированного новостью 6-летнего Мэтью и его младших сестёр, 4-летнюю Натали и 2-летних тройняшек Аннумари, Кэтрин и Элизабет в нарядах прекрасных принцесс. На кровати лежит платье для девочки, которая родится в мае. Лора Ласт:

Мэтью удивлен, но, конечно, рад. А девочки надеялись, что будет сестричка. Теперь наша семья – это женский мини-клуб. Каждый вечер у нас своеобразная пижамная вечеринка – как можно не мечтать о таком? Фото семьи Ласт было опубликовано на Фейсбуке. Многие пользователи оставляли комментарии с поздравлениями, но нашлись и те, кто написал, что семья и так уже слишком большая... Лора говорит, что негативные комментарии её совсем не волнуют. Они с мужем любят своих детей и хорошо о них заботятся.