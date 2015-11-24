«И это ещё одна девочка!» – бесценная реакция мальчика на пополнение в семье
Новости США. Когда маленький мальчик подрастает в кругу четырех маленьких сестричек, неудивительно, что он ожидает, что в этот раз мама уж точно подарит ему братика! Но узнав, что будущий ребёнок всё-таки девочка, родители Эндрю и Лора Ласт решили преподнести детям эту важную новость одним весьма очаровательным способом.
Лора Ласт (в интервью TODAY Parents):
Когда у нас родился Мэтью, дом был заполнен чисто мальчишескими игрушками: машинками, грузовиками, фигурками супергероев и спортивным снаряжением. Со временем, когда стали рождаться девочки, эти игрушки всё больше оттеснялись куклами и одеждой для них. Мы подумали, было бы очень весело объявить пол будущего ребёнка во время вечеринки «принцесс». Для Мэтью, и так окружённого толпой девочек, это стало настоящим сюрпризом.
На фото вы видим шокированного новостью 6-летнего Мэтью и его младших сестёр, 4-летнюю Натали и 2-летних тройняшек Аннумари, Кэтрин и Элизабет в нарядах прекрасных принцесс.
На кровати лежит платье для девочки, которая родится в мае.
Лора Ласт:
Мэтью удивлен, но, конечно, рад. А девочки надеялись, что будет сестричка. Теперь наша семья – это женский мини-клуб. Каждый вечер у нас своеобразная пижамная вечеринка – как можно не мечтать о таком?
Фото семьи Ласт было опубликовано на Фейсбуке. Многие пользователи оставляли комментарии с поздравлениями, но нашлись и те, кто написал, что семья и так уже слишком большая...
Лора говорит, что негативные комментарии её совсем не волнуют. Они с мужем любят своих детей и хорошо о них заботятся.
Лора Ласт о негативных комментариях в адрес их семьи:
Я ожидала, что будут негативные комментарии по поводу количества детей в семье, и тем более такого количества девочек. Но меня удивило то, что кому-то не понравилось, что девочки были одеты в платья принцесс. Кто-то написал: «Они должны снять с себя всё розовое и пойти кататься на велосипеде, играть в грязи, строить дом на дереве…» Забавно, как люди умеют судить других по одному фото.
Наши девочки занимаются спортом, любят приключения, но и принцесс тоже любят.
Лора Ласт о позитивных отзывах:
Больше всего мне понравились комментарии о том, сколько преимуществ несёт мальчику воспитание в окружении сестёр. Люди всегда говорят, что он однажды он станет прекрасным мужем. Я надеюсь на это. Уж понимать женщин он точно научится.
Сейчас он защитник своих сестёр, прекрасный лидер и очень помогает ухаживать за ними.
Перевод: Светлана Конашевская