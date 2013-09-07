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В Боровлянах открылась детская студия современных знаний

07 сентября 2013 15:16
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Новости Беларуси. Хочу все знать. В Боровлянах  открылась детская студия современных знаний. Развитие речи, английский язык, подготовка к школе и эстетические занятия.

Для юных умников — только опытные педагоги и уникальные методики. Каждое слово и действие учителя — не просто развлечение. Так здесь развивают мышление, внимание и «готовят» пальчики для письма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Гриневич, директор  детской студии современных знаний:
Для нашего поселка очень значимо, что мы открываемся и предлагаем определенные образовательные услуги детям и родителям. Микрорайон – новостройка, интенсивно застраивающийся, и здесь очень много детей, и нужно думать нам всем вместе о том, как их обучать, как воспитать, какие условия для этого создавать. Чтобы процесс был гармонично и грамотно построен.

# Дети # Образование # Воспитание детей # Наталья Гриневич

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