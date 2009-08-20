Дизайн детской комнаты

Какой должна быть детская мебель (ФОТО+ВИДЕО)

Этот дом поросенка может быть крепостью, а комната для малышей – это государство в государстве. Причем уровень и стиль жизни в нем меняются с той же скоростью, что и взросление малыша. Поэтому дизайн детской должен предусматривать возможность роста и быть мобильным. Кроме того, в детской комнате следует условно обозначить зоны для сна, для игр и занятий учебой.

- Желательно оставить как можно больше пространства для игр и дать возможность самому ребенку обустроить свою комнату, - рассказала дизайнер Елена Лавникович.

А задача родителей при выборе мебели – убедиться в безопасности конструкций и материалов. Вы, конечно, не будете использовать дверцы шкафа в качестве качелей, а ваши дети – запросто. Поэтому прочность и устойчивость всех предметов мебели – главный критерий.

- Технологи рекомендуют использовать в производстве детской мебели плиты ДСП либо МДФ. Мебель должна быть гипоаллергенной, хорошо поддаваться уборке и чистке, содержать как можно меньше открытых полок, на которых скапливается пыль. Ткани и текстиль, используемые в детских комнатах, должны быть из натуральных материалов, хорошо стираться и подвергаться чистке, - рассказала дизайнер Елена Лавникович.

В детской мебели все углы должны быть округлыми. Использование мелких деталей и таких хрупких материалов, как стекло – недопустимо. Проблему нехватки квадратных метров дизайнеры решают многофункциональными и мобильными конструкциями. В ящик под кроватью можно сложить игрушки, а двухъярусные кровати не только берегут пространство, но и разрушают стереотипы. При желании они могут даже трансформироваться в мини-комнаты с набором всей необходимой для ребенка мебели.

- Двухъярусная кровать для двоих детей — это находка для родителей, в том плане, что экономится место. Второй этаж для детей — это как второй этаж в доме для взрослых, там они и играют. Лестница является многофункциональной, так как она не только лестница, но и ящик для игрушек, площадка для игр и спортивный тренажер, - рассказала дизайнер Елена Лавникович.

Мебель для детей – это не просто уменьшенная копия взрослых диванов и столов. Это еще и игрушка. Любой мальчишка с удовольствием отправится спать в кровать-автомобиль или в кровать-палатку. А юные леди, наверняка, придут в восторг от изысканности мебели для настоящих принцесс. Комната станет для ребенка по-настоящему уютной, если, заходя в нее, он сможет попадать в мир любимой сказки.

- Дети в возрасте от четырех до шести лет обычно предпочитают яркие цвета, поэтому интерьер можно построить на контрастных оттенках. А дети постарше, возможно, предпочитают цвета в пастельных тонах, так как они способствуют концентрации внимания, - рассказала дизайнер Елена Лавникович.

Однако помните, что чересчур навязчивый и яркий декор быстро наскучит ребенку и будет даже раздражать.

- Лучше выбирать мебель в пастельных тонах, особенно для гиперактивных детей, а если ребенок очень спокойный и родители хотят его немножечко расшевелить, то мебель может быть более ярких тонов, - рассказала дизайнер Елена Лавникович.

И, конечно, многое решают мелочи – дополнительные аксессуары. Главное в этом разнообразии – не переборщить. Ведь кроме диванов и шкафов ребенку необходимо и свободное даже от такой удивительной мебели место для игр.