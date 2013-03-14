Помещение одного из минских детских садов оборудовали дорожными знаками

Новости Беларуси. Дорожная азбука для самых маленьких. В одном из минских детских садов установили дорожные знаки. Столовая превратилась в «пункт питания», уютные диванчики стали «местом отдыха». И все это на импровизированной трассе.

Такое новшество – продолжение эксперимента в игровой форме обучить малышей правилам безопасности. Дорожную грамоту здесь практикуют уже три года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Волчек, старший инспектор агитации и пропаганды ГАИ Фрунзенского района:

Родителям зачастую сложно найти подходящие слова для объяснения того или иного значения. Здесь все знаки с чем-то ассоциируются. «Главная дорога» – это центральная лестница.