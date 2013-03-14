Уже 25 лет дети в поселке Ченки учатся в дореволюционной школе без столовой и спортзала

Новости Беларуси. Обещанного четверть века ждут жители поселка Ченки под Гомелем. Речь о строительстве нового здания школы. Дело в том, что старое, еще послевоенное, уже давно не справляется ни с количеством учеников, ни новым оборудованием. Здесь нет места ни для столовой, ни для спортзала, уже не говоря о полноценном компьютерном классе. При том, что сама школа – на хорошем счету. Александр Добриян оценил ситуацию.

Зарема Вершинина:

Все падает. Крыша течет. Наших детей завалит когда-нибудь.

Никому дела нет. Все отмахиваются.

Зарема Николаевна в Ченках – главный общественный активист. В школу водит маленькую внучку. Смотреть на то, как мучаются дети без боли в сердце не может.

Зарема Вершинина:

Моя внучка два раза описалась. И не только она. Многие дети. Потому что терпят – боятся ходить в этот туалет.

Родительский комитет вместе с учителями изо всех сил тянут школу к высоким стандартам современности. В 2012 году обустроили небольшой туалет для первоклашек в здании. Купили новые ученические доски и даже несколько компьютеров. Однако расширить школьные стены им не под силу.

Иннеса Неберова, мама:

Здесь никаких условий нет для существования наших детей. Ни столовой нормальной нет, ни спортзала. Дети не знают, что значит мяч волейбольный бросить.

Дмитрий Мельников, директор Ченковской базовой школы:

Это приспособленное помещение (спортзал). Но так как у нас нет ни стадиона, ни игровой площадки для группы продленного дня, поэтому явно, что недостаточно.

Сегодня в таких условиях учатся около сотни ребятишек. Однако на территории сельсовета детей школьного возраста в четыре раза больше. Три четверти школьников вынуждены ездить на рейсовых автобусах в школы Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация в районной администрации известная.

Елена Клочкова, заместитель начальника отдела образования Гомельского райисполкома:

Понятно, что школа для этого региона нужна. Строительство школы есть в плане до 2015 года. В скором времени будет решаться вопрос по проектно-сметной документации.

Только вот об этих планах в самих Ченках слышат уже далеко не первую пятилетку.

Новая школа в Ченках могла появиться еще 20 лет назад. Только денег тогда хватило только на свайный фундамент современного образовательного комплекса.

Кстати, Ченки – это гомельский Куршавель и Хургада в одном флаконе: одних здравниц пять штук. Ежегодно здесь оздоравливаются десятки тысяч людей, в том числе и иностранные гости.

Зарема Вершинина:

К нам приезжают из СНГ, Израиля, Москвы отдыхать. И, глядя на это здание, мне даже стыдно.

А тем временем курортный пригород активно застраивается. Растут новые коттеджи и многоэтажный микрорайон. А это новые семьи и новые дети. В местный садик, рассчитанный на 60 мест, сегодня ходят 120 детей. Всего же дошкольников в два раза больше. И завтра им тоже нужно в школу.