Полезные советы: Как вылечить ребёнка от простуды?

Простуда - гостья незваная. И с ней не особо повеселишься. Поэтому родители во всём мире пытаются как можно скорее вылечить своих детей.

У каждого народа свой фирменный способ.

В солнечной Бразилии для заболевших принято готовить питательный и витаминный напиток: бананы с помощью блендэра превращаем в очень вкусное пюре, которое оценят и дети и взрослые. Размешиваем теплым молоком и добавляем ложечку меда. Напиток смягчит горло и успокоит кашель. Кроме этого - он очень вкусный и полезный.

Немцы спасаются от простуды с помощью репчатого лука. Он мелко рубится и посыпается сахаром. Ставится в тёплое место пока не выступит сок. Затем сок нужно отжать и пить такой сироп три раза в день по чайной ложке после еды.

На удивление вкусный сироп поможет при сухом кашле, уничтожит болезнетворные микробы.

Индийцы во время простудных заболеваний пьют горячий пряный чай из имбиря, лайма и меда. Кусочек корня имбиря, размером с большой палец, натирают на тёрке, выжимают половинку лайма и минут через 5 добавляют ложку мёда.

Имбирь - обладает сильным противовоспалительным средством, ведь это природный антибиотик. Лайм - источник витамина С, а мёд - усиливает действие состава.

У мексиканцев красный стручковый перец - лекарство от всех болезней. При простуде они жуют перец пока слёзы из глаз не польются.

Жгучий овощ обладает сильным противомикробным действием: прочищает носоглотку и расчищает бронхи.