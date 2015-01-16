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  • Детский сад и школа: учебное заведение нового типа 16 января открыли в Первомайском районе на базе Парка высоких технологий

Детский сад и школа: учебное заведение нового типа 16 января открыли в Первомайском районе на базе Парка высоких технологий

16 января 2015 18:10
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Новости Беларуси. Два в одном — детский сад и школа. Учебное заведение  нового типа 16 января открыли в Первомайском районе на базе Парка высоких технологий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Порядка трёхсот ребят уже стали полноправными  участниками учебного процесса.

Однако, образовательный комплекс может вместить вдвое больше ребят. В торжественной церемонии открытия принял участие мэр города Андрей Шорец.

Современные учебные классы, три спортивных зала и интерактивная площадка-путеводитель по правилам дорожного движения.

На создание такого многофункционального учебного заведения у строителей ушло полтора года. В образовательном комплексе предусмотрен и блок кабинетов эстетического цикла, где ребята могут заниматься музыкой, изобразительным искусством и хореографией.

# Государственная политика в области образования # Дети

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