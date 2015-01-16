Новости Беларуси. Два в одном — детский сад и школа. Учебное заведение нового типа 16 января открыли в Первомайском районе на базе Парка высоких технологий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Порядка трёхсот ребят уже стали полноправными участниками учебного процесса.

Однако, образовательный комплекс может вместить вдвое больше ребят. В торжественной церемонии открытия принял участие мэр города Андрей Шорец.

Современные учебные классы, три спортивных зала и интерактивная площадка-путеводитель по правилам дорожного движения.

На создание такого многофункционального учебного заведения у строителей ушло полтора года. В образовательном комплексе предусмотрен и блок кабинетов эстетического цикла, где ребята могут заниматься музыкой, изобразительным искусством и хореографией.