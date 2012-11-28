Развитие детей с помощью рисования. О чем может рассказать рисунок вашего ребенка?

Рисование пользуется заслуженной любовью всех детей. Малыши – народ изобретательный. Они не просто рисуют – «творят», изображая мечты и страхи, любовь и ненависть, обиду и зависть – все то, что бурлит внутри их маленьких сердечек.

Людмила Цвирко, преподаватель детской студии современных знаний:

Рисование – самый желательный, самый продуктивный вид деятельности для детского творчества. Занимаясь рисованием, мы не только развиваем моторные навыки. Прежде всего, мы развиваем творчество у детей, креативность, что в наше время очень актуально. Дети учатся нестандартно мыслить, умеют выразить свой фантазийный образ в виде рисунка, аппликации или лепки, они учат не только цвета, он умеют экспериментировать, составлять новую цветовую гамму в своих работах. Поэтому помимо конструктивных способностей, мышления, цветовосприятия, мы развиваем прежде всего личность, индивидуальность.

Оказывается, рисунок ребенка – это рассказ, который выполнен в образной форме. По нему мы можем не только судить об общем развитии малыша, но понять внутреннее состояние маленького человека, мир его переживаний.

Например, считается, что рисунки танков, пистолетов и взрывов подразумевают собой агрессию. Дом, родители и сам ребенок могут отражать семейные конфликты. Выбор ярких цветов показывает, что у малыша хорошее настроение, а вот мрачные и тусклые краски говорят о сниженном эмоциональном состоянии.

Особое удовольствие детям доставляет рисование красками. Оно развивает чувство цвета и абстрактное мышление. Не спешите учить малыша рисовать голубое небо, желтое солнце и зеленую траву. Пускай для начала он просто познакомится с богатым миром ярких и чистых красок.

Людмила Цвирко, преподаватель детской студии современных знаний:

В рисовании ребенок может выразить себя через яркое пятно, через цвет, через восприятие своего я, цветосочетание.

Если подходить к работе творчески и предлагать детям возможность поучаствовать в этом процессе, не давать готовое, а использовать элементы проблемного обучения, давать игровые, мотивационные какие-то паузы, то ребенок ярче подходит к творчеству.

Рисование учит ребенка думать, развивает его память, усидчивость, внимательность, помогает сосредоточиться. Когда малыш становится старше, то в попытках рисовать с натуры он начинает сравнивать предметы, анализировать, воображать и фантазировать. Это также ускоряет процесс интеллектуального развития, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Однако иногда детки вдруг перестают любить рисование. Почему это происходит? Оказывается, мы, родители, чаще всего являемся сами этому виной. Ведь если на первых парах взрослые восхищаются каждой закорючке, выведенной малышом, то уже вскоре появляются различные «правила». Например, выясняется, что солнышко круглое и желтое, а домик обязательно квадратный. Ребенку начинают диктовать условия, как и что рисовать. Делать замечания, что он неаккуратен. Или, что еще хуже, сравнивать с другими детьми, у которых рисовать получается лучше. Такое поведение – ошибка родителей. Ребенка не стоит приучать к изображению шаблонов – его нужно учить мыслить и фантазировать.

Людмила Цвирко, преподаватель детской студии современных знаний:

Многие стараются ориентироваться на образец, который взрослый предлагает. Когда дети видят этот образец, они пугаются, понимают, что так не сделают, их это останавливает.

Безусловно, не все мы будем Шишкиными, Айвазовскими. Но знать и пользоваться цветом мы научимся, и элементарный замысел свой реализуем. Дети приходят домой, и я ставлю перед ними задачу, что они могут взять тот объект, который нарисовали, подумать, что можно еще доделать.

Умение превращать ежедневную рутину в занимательный процесс – залог интересной и насыщенной жизни. Поэтому творческие навыки непременно пригодятся детям, когда они вырастут.

Есть еще одно ценное правило: хотите привить малышу любовь к рисованию, начните с себя. Вам не требуется быть художником или чертежником. Достаточно просто дать волю фантазии, и ребенок обязательно захочет принять участие в вашей деятельности и присоединиться.