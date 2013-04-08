Певица Жанна Фриске родила первенца. Мальчика назвали Платоном

Новости России. 38-летняя певица Жанна Фриске родила первенца. Об этом на своей странице в Facebook написала Ольга Орлова, экс-коллега Жанны Фриске по группе «Блестящие».

Ольга Орлова (на странице в Facebook):

Сегодня моя подружка Жанна Фриске родила сына! Поздравляю и радуюсь от всего сердца! Ура!

Мальчик появился на свет в престижном родильном центре Майами, где певица провела последние месяцы. Решение рожать в Америке Фриске приняла самостоятельно. Мягкий климат и высокий уровень медицины, по словам Жанны, идеально подходил для ожидания малыша.

Жанна Фриске накануне родов (в интервью журналу HELLO!):

Вообще, быть беременной очень забавно. Окружающие начинают думать, что ты немощная, и оказывать повышенное внимание: «Как ты себя чувствуешь? Что ты сегодня ела? Какое у тебя настроение?». Сразу вспоминается беззаботное детство, когда ты можешь все себе позволить, с тобой постоянно нянчатся.

Журналисты изданий о светской жизни не сомневаются в том, что отцом сына Фриске является телеведущий Дмитрий Шепелев, его уже окрестили гражданским супругом певицы. Сама Жанна эту информацию не подтверждала и не опровергала. В то же время на странице в соцсети Шепелев написал: «Родился Платон Шепелев».

Порталу «7Дней.ru» удалось дозвониться до телеведущего Дмитрия Шепелева. «Спасибо за поздравления, но пока никаких комментариев!» – счастливым голосом сказал он.

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