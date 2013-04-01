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Для детей-сирот Беларуси организована специальная смена в оздоровительном лагере «Зубренок»

01 апреля 2013 15:22
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Новости Беларуси. Специальная смена для детей-сирот проходит в оздоровительном лагере «Зубренок».

350 мальчиков и девочек приехали на Мядельщину. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, опекунских и малообеспеченных семей, а также представители домов семейного типа. Отдыхать дети будут до 12 апреля. Оздоровление здесь совмещают с обучением и интересной развлекательной программой.

Кстати, такие лагерные смены в «Зубренке» проводятся уже третий год подряд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Дети # Образование # Детский лагерь «Зубренок»

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