3D-пазлы: объемные мозаики

Новое развивающее развлечение для ваших детей (ФОТО+ВИДЕО)

Каждый родитель знает, что увлечь ребенка одним занятием на долгое время – задача не из легких. Чем бы дитя ни тешилось, ему все быстро надоедает. Но 3D-пазлы, то есть объемные мозаики, это как раз то, что непременно привлечет внимание маленького непоседы не на один час.

Ребенок может самостоятельно превратить лист картона или мягкого полимера в любимые игрушки и целые города: роскошный коттедж, новомодный джип, точные копии самолетов, вертолетов и даже памятников архитектуры. Соединения деталей просчитаны и изготовлены с такой точностью, что при правильной сборке с 3D-пазлом можно играть, как с обыкновенной игрушкой, а можно просто собирать коллекцию. Так что такое занятие интересно детям любого возраста и, главное, абсолютно безопасно. – ни ножницы, ни клей вам совершенно не понадобятся.

Мамы и папы тоже вряд ли останутся равнодушными к процессу сборки пазлов.. Советы родителей помогут справиться с задачей быстрее, а восторг результатом детского труда станет лучшей наградой для малышей, стимулом для новых открытий и достижений. Занятия с 3D-пазлами сродни древнему японскому искусству оригами, а значит помимо развлечения для ребенка, они принесут и немалую пользу, развивая множество полезных навыков и качеств.

Кроме того, игра с 3D-пазлом воспитывает внимательность, терпение и аккуратность. Так что после таких увлекательных занятий любимое чадо порадует вас не только хорошим настроением, но и успехами в новом учебном году.