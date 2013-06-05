Около 30 тысяч минских школьников проведут летние каникулы 2013 года в загородных лагерях

Новости Беларуси. Во время летних каникул многие белорусские школьники отправятся в загородные лагеря. Покинуть шумный и пыльный город в 2013 году пожелали более 30 тысяч минских школьников.

Подросткам предложат совместить, что называется, приятное с полезным: находясь за городом, ребята смогут не только отдохнуть, но и заработать. Не обошли вниманием и творческих молодых людей: для них будут открыты профильные лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Нафранович, начальник председательства Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

В этом году у нас планируется открыть около 30 лагерей труда и отдыха, которые будут организованы на базах средних школ. У нас организовываются лагеря труда и отдыха на трех предприятиях. Профильные лагеря разной направленности: это военно-патриотические, экологические, спортивные лагеря. В общем-то, у детей они пользуются популярностью, потому что, помимо оздоровления, дети заняты именно каким-то особым делом.