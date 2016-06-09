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Один день в детском лагере «Зубрёнок»: место, где сбываются мечты

09 июня 2016 09:37
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Лето, озеро, солнце и тишина. Маленькое государство под названием «Зубрёнок» встречает свой новый день.

Ох, как не хочется вставать по утрам с постели. Это целое мучение. Но только не для самых ответственных ребят – дежурных, которые с самого утра профессионально несут свой пост.

Впереди – насыщенный день, проведенный в ярких событиях. Часы здесь бегут как минутки. Кто-то нежится в гамаке, изучая правила релаксации, а кто-то осваивает робототехнику.

«Малыши-карандаши» нашли, как раскрасить свои курортные будни. А чем же заняться «мальчишкам-сорванцам»? Добро пожаловать в местные джунгли! Тарзан-парк – вот, где настоящий адреналин! «Отрываться» разрешается!

Таких шустрых, любознательных и неугомонных нужно уметь держать везде. С этой задачей отлично справляются вожатые.

Каждый день праздник – мечта для любого ребёнка. Летний лагерь – место, где сбываются грёзы, где живут чудеса.

Детство теряется во времени. А в «Зубрёнке» оно живёт вечно.

# Дети # Фотофакт # Детский лагерь «Зубренок» # Мария Кронда # Дети

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