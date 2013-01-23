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  • Настоятельница Гродненского женского монастыря проводит благотворительную акцию: колядующие собирают подарки для детских домов и больниц

Настоятельница Гродненского женского монастыря проводит благотворительную акцию: колядующие собирают подарки для детских домов и больниц

23 января 2013 16:35
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Новости Беларуси. В Гродно решили продлить Рождественские праздники и подарить чудо тем, кто в нем больше всего нуждается. Настоятельница Женского монастыря с воспитанниками воскресной школы собирают подарки для детских домов и больниц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники многих предприятий Гродно стали свидетелями театрализованных представлений. Уже несколько лет подряд настоятельница Гродненского женского монастыря Матушка Гавриила, вместе с воспитанниками воскресной школы, устраивает благотворительную акцию. Ребята поют рождественские песни, прославляют Христа, а в замен получают подарки.

Участие в таких представлениях исключительно добровольное. Всё, что удаётся собрать, монахини передают нуждающимся. 

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря:
Мы идём в детскую областную больницу, во взрослую областную больницу, в детский дом раздаём. К нам приходят малоимущие, именно те, кто нуждается. Мы стараемся раздавать не тому, у кого изобилие, а тому, кто нуждается. Получается тройное доброе дело. Мы славим Христа, нас угощают, мы комплектуем и раздаём другим.

Пригласить к себе колядующих стремятся все организации города. И не важно, частная эта компания или государственное учреждение.  Благотворительность не имеет границ и какой-то конкретной даты.

Марина Аникеева, генеральный директор  предприятия:
Матушка Гавриила не оставляет без внимания многие семьи, детей, которые нуждаются в поддержке и помощи. И вниманием и материальной помощью. Поэтому мы являемся активными участниками.

Все собранные подарки колядующие передали маленьким пациентам Гродненской областной больницы. Таким образом, продлив для них новогодние и рождественские праздники — с Дедом Морозом, Снегурочкой и библейскими героями. Все без исключения ребята, даже те, кто не смог придти, получили мягкие игрушки, церковные детские книги и конфеты.

На прощанье колядующие пообещали устраивать подобные представления в больницах на каждый церковный праздник.

# Благотворительная акция # Дети # Игуменья Гавриила # Марина Аникеева

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