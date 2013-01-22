В Молодечненском районе при пожаре погиб ребенок

Новости Беларуси. 5-летний мальчик погиб при пожаре в деревне Хохлово Молодечненского района. О возгорании сообщили соседи. К моменту прибытия спасателей здание горело открытым пламенем.

По предварительной информации, мать оставила ребенка с сожителем, а сама пошла на работу на местную ферму. Но мужчина положил ребенка спать, а сам ушел в магазин. Примерно час мальчик оставался один дома. В этот момент произошло возгорание. Причины трагедии выяснит следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в программе «Минщина».