Куда отдать ребенка в Минске? На гимнастику берут с 4 лет

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» гимнастка Мария Придеха и Елизавета Багрова, мастер спорта по художественной гимнастике, тренер по эстетической гимнастике.

Маша, ты давно занимаешься гимнастикой?

Мария Придеха, гимнастка:

Я занимаюсь гимнастикой 4 год, начала заниматься в 5 лет.

Сложно было вначале?

Мария Придеха:

Вначале было сложно растягиваться, теперь мне очень легко, я могу делать то, что не могут мои сверстники.

Сегодня начинаются соревнования «Baby Cup», что они для тебя означают?

Мария Придеха:

«Baby Cup» - это очень ответственное соревнование и можно проявить себя. На нас будет смотреть главный тренер Ирина Юрьевна.

Что нужно знать тем, кто хочет отдать своего ребенка в гимнастику? Это каждодневные тренировки?

Мария Придеха:

Терпение и труд.

А сколько часов в день ты занимаешься?

Мария Придеха:

3 часа в день.

Гимнастика художественная и гимнастика эстетическая – разница в чем?

Елизавета Багрова, мастер спорта по художественной гимнастике, тренер по эстетической гимнастике:

Эстетическая гимнастика, когда гимнастки выступают только в группе и без предмета, и должны передать какую-то идею. А художественная – с предметами, ленточкой, с булавами, скакалкой. «Baby Cup» - это детский турнир и там нужно проявить максимум фантазии, сделать красивые декорации и что-то необычное. Предметы – это будут какие-нибудь шарфы, мячи большие.

Это своего рода такой сплав эстетической гимнастики и художественной?

Елизавета Багрова:

Здесь еще и театр.

Со скольки лет отдавать девочек в этот вид спорта и как определить, есть ли у ребенка данные?

Елизавета Багрова:

Лучше всего для ребенка, чтобы его отдали в 4 года. Еще кости не сформированы и легче растягиваться, чтобы не было больно. По поводу определения данных – лучше сходить к тренеру и он скажет, подходите вы или нет.

А если полненькая девочка, это значит что нельзя?

Елизавета Багрова:

Нет, не значит, в художественной гимнастике нужно быть достаточно худым, в эстетическую гимнастику – они потом вырастают и можно быть женщиной, мамой и еще тренироваться и выступать. Там приветствуется женственность.

А с каким номером Вы будете выступать?

Мария Придеха:

Русский танец из балета «Лебединое озеро».

Я знаю, что у нас будет сюрприз. Что мы увидим прямо сейчас?

Елизавета Багрова:

Маленькие детки исполнят номер «Белоснежка» из одноименного фильма. (см. видео)

С какими детьми сложнее всего работать с 5-летними, 9-летними или 15-летними?

Елизавета Багрова:

В каждом возрасте есть свои нюансы.