Погостить в домике Деда Мороза в минском парке Горького можно за 20-100 тысяч рублей

Новости Беларуси. И на дедушку посмотреть, и себя показать. Главный зимний волшебник столицы 21 декабря прибыл в свою резиденцию, а с ним – прекрасная помощница Снегурочка.

Теперь новогодние персонажи будут принимать гостей каждый день в домике Деда Мороза в парке Горького. Повелитель зимы с радостью послушает ребят и вручит им подарки из чудо-сундука.

Визит к Дедушке стоит от 20 до 100 тысяч, в зависимости от времени, которое вы проведете со звездами зимы. Дед Мороз задержится в своем Домике до 7 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дед Мороз:

Дорогие дети и уважаемые товарищи взрослые, приглашаю вас в свой домик, который находится в парке имени Горького с 10 до 18 часов каждый день. До 7 января. Приходите и получайте свои подарки.