Тройня общим весом 5 кг родилась в Гродно: выпишут многодетную маму и детей через две недели

Новости Беларуси. Первая в 2015 году тройня появилась на свет в Гродно. Молодая семья в одночасье превратилась в многодетную: счастливые родители будут воспитывать двух дочерей и сынишку. Пока малыши находятся под наблюдением специалистов, но уже через две недели их выпишут.

Семья теперь имеет право и на семейный капитал. Поддержка в виде открытия счета в банке на 10 тысяч долларов действует в Беларуси с 1 января 2015 года.

Молодая мама Елена Лукуть от своих малышей не отходит ни на шаг. Говорит, дети долгожданные и сразу трое, а значит и ответственность тройная. Когда первый раз на УЗИ сообщили, что у нее две девочки и мальчик, радости не было предела.

Людмила Кеда, заместитель главного врача Гродненского областного перинатального центра:

Очень радостно, что эти дети родились уже с хорошим весом. Хотя на сегодняшний день они требуют еще интенсивного наблюдения и терапии. Находятся в отделении интенсивной терапии реанимации новорожденных. Женщина находилась у нас в течение двух месяцев, проводилась беременность, сохраняющая терапия. И, конечно, успех того, что она доносила до такого срока, это успех как женщины, так и коллектива нашего перинатального центра.

1470, 1780 и 1760 граммов – это вес, с которым малыши появились на свет. Домой молодую маму выпишут через пару недель: к этому времени, надеются врачи, малыши наберут вес как минимум по 2,5 килограмма.

Кстати, ко встрече новых членов семьи активно готовятся бабушки и дедушки. Помощь по уходу за малышами окажет и социальная няня. Такую услугу совершенно бесплатно многодетным родителям предоставляет государство.

Еще один сюрприз, о котором Елена с мужем даже не задумывалась, – это семейный капитал.

Елена Лукуть, многодетная мама:

Главное было выносить их, чтобы они родились здоровенькими. А об этом не думали и не задумывались. Потому что главное, что дети желанные и долгожданные, поэтому даже об этом никто и не думал.

Семейный капитал – это поддержка молодых семей, которая введена в Беларуси с первого января 2015 года указом главы государства. При рождении третьего и последующих детей в банке открывается депозитный счет, на который автоматически зачисляется 10 тысяч долларов.

При этом особых хлопот от родителей оформление капитала не потребует. Достаточно предоставить свидетельство о рождении ребенка, справку из роддома и паспорта отца и матери в местный исполком.

Тереса Гуз, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома:

Потратить средства семейного капитала можно будет по достижении ребенком 18 лет. Досрочно средства семейного капитала могут быть использованы на платные медицинские услуги.

Потратить семейный капитал в будущем можно либо на обучение ребенка, либо на улучшение жилищных условий. В Гродненской области, кстати, такую помощь от государства сегодня могут получить уже несколько семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.