«Важно привлекать к обсуждению семейного бюджета, начиная с 6-7 лет». Как научить ребёнка финансовой грамотности

Счастье и успех приходят к тем, кто умеет не только зарабатывать деньги, но и разумно ими распоряжаться. Поэтому с раннего возраста необходимо приучать детей к финансовой грамотности. Юлия Хватик, кандидат юридических наук, эксперт по обучению финансовой грамотности:

Важно привлекать детей к обсуждению семейного бюджета, начиная с 6-7 лет. Допустим, тот же отдых. Все хотят поехать раз в год на море, соответственно, нужно рассказать о том, что путевка будет стоить тысячу рублей. Для того, чтобы это накопить, нужно разделить это на 11 месяцев в году, соответственно, это будет около 80 рублей, которые мы должны откладывать. Хочешь ли ты поехать на море? Он говорит: «Я хочу поехать на море». Значит, мы вместе думаем о том, как оптимизировать наши доходы.

Велосипед, смартфон, игровая приставка или конструктор – всему нужно знать цену. А потому не стесняйтесь обсуждать с маленьким экономистами, такие вещи, как доходы и расходы. Юлия Хватик:

Самой большой статьей расходов являются рутинные расходы, то есть это те деньги, которые ребенок получает на чипсы, на свои желания. Важно показать, что экономия этих расходов либо ежемесячная будет составлять, если по 10 рублей каждый месяц, то в течение года это 120 рублей – это, возможно, уже половина стоимости велосипеда.

В Германии вопрос карманных денег решен на законодательном уровне: родители должны давать ребенку определенную сумму денег в зависимости от возраста. А у нас в каждой семье этот вопрос решают по-своему. Большинство родителей готовы раскошелиться за работу по дому и хорошие оценки в школе. Но психологи уверяют – это не всегда оправданно. Татьяна Романовская, психолог:

Поощрять ребенка за оценки через финансы – личное дело каждой семьи. Но это не очень правильно, потому что это его обязанность учиться, это его привилегия. В семье каждый делает свое дело: мама моет посуду, папа ездит на дачу, водит машину – это труд, который неоплачиваемый.

На что потратить личные деньги – ребенок должен решать сам. Чтобы предостеречь от ненужной покупки свое чадо, родители могут лишь дать совет. Юлия Хватик:

Давай, половину из твоих денег и половину я добавлю. Он думает и говорит: «Нет, наверное, мне эта игрушка не нужна». И в 90% случаев он не покупает то, что хотел купить в этот момент.

Оптимально давать ребенку деньги раз в неделю. Такая периодичность позволит рассчитывать траты. А если малыш не впишется в бюджет, то ни в коем случае его нельзя увеличивать. Татьяна Романовская:

Начиная с 2-летнего возраста, дети очень активно начинают проверять границы своих родителей и получать представления, как и что они могут получить в этом мире. Если ребенок понимает, что если он будет сильно плакать или скандалить, привлекать внимание, и родителю легче будет купить ему ту же самую шоколадку или игрушку, чем отказать, он этим будет пользоваться регулярно.