Мобильные телефоны и дети. Как родителям найти золотую середину?

Корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ решили посмотреть, что в своих рюкзаках носят ученики младших классов. Оказалось, что сегодня игрушки, раскраски и карандаши детям заменяют мобильные телефоны. И объясняют ребята это совсем как взрослые: время диктует всегда быть на связи. И не только...

Максим, ученик гимназии №14 г. Минска:

Я могу без телефона, но если я маме не позвоню, она будет волноваться.

Сергей, ученик гимназии №14 г. Минска:

У меня телефон есть, но он мне не очень нужен. Что там в нем делать? Ничего!

Маша, ученик гимназии №14 г. Минска:

Мне родители дают мобильный телефон только за хорошие отметки.

На уроках детей, как правило, мобильные телефоны не отвлекают. А вот после школы малыши предпочитают проводить время именно с этой «игрушкой». Они скачивают друг у друга музыку, делятся новинками мобильной техники.

Роман, ученик гимназии №14 г. Минска:

У меня есть телефон и я на переменах слушаю на нем музыку. У меня есть большие наушники. Еще в игры играю.

Учителя к мобильным телефонам учеников относятся с пониманием. Они тоже родители и всегда хотят быть на связи со своим чадом. Строгий заперт на использование мобильного телефона действует только во время урока. Но и на счет перемены у учителей есть свои соображения.

Екатерина Сачек, заместитель директора гимназии №14 г. Минска:

У 80-90% учащихся есть мобильный телефон. Но для детей перемена не должна быть временем для игры с мобильным телефоном. Они должны подготовиться к уроку, повторить, что-то почитать, пообщаться друг с другом.

Вручая ребенку мобильный телефон, родители надеются, что чадо будет использовать его по назначению. Но связь для детей - функция второстепенная. Поэтому перед тем, как давать ребенку телефон в школу, лучше заранее обговорить, как его нужно использовать. И тогда невидимые импульсы мобильных телефонов будут связывать, а не отвлекать.

Насколько вредны или полезны мобильные телефоны для нашего здоровья, рассказывает гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» заведующий лабораторией физических факторов Республиканского научно-практического центра гигиены Станислав Худницкий.

Давно говорится о том, как влияют телефоны на жизнь и здоровье человека. Говорят, что генные мутации провоцируют.

Я даже водил ребенка к стоматологу. И стоматолог сказал, что чуть ли ни кариес у детей может вызывать…

Станислав Худницкий, заведующий лабораторией физических факторов Республиканского научно-практического центра гигиены:

Кариес – перебор, конечно, в этом плане. Любой член общества должен понимать, что сотовый телефон – это радиопередатчик. Учитывая, что сотовый телефон находится в непосредственной близости от головного мозга, зрительного анализатора, вестибулярного аппарата и ряда других систем – это воздействие негативное. Международное агентство по изучению рака во Франции относит мобильные телефоны в группу потенциально возможных канцерогенов для человека. Канцерогенный риск для пользователя очень велик. Особенно это опасно для детей и подростков, так как детский организм в 2-4 раза больше поглощает электромагнитной энергии.

Сегодня часто люди пользуются мобильным телефоном, как будильником… есть сейчас такая функция, которая отключает все внешние сигналы. Насколько это может обезопасить?

Станислав Худницкий:

Любой телефон в режиме ожидания и в любом другом режиме посылает радиосигналы. Поможет только полное выключение. Если это невозможно, телефон нужно располагать подальше от кровати, лучше, чтобы в пределах 3 метров.

Где лучше всего хранить телефон во время передвижений по городу?

Станислав Худницкий:

В сумке. Если мужчина не носит сумки – тогда носите барсетку. Чем дальше от тела – тем лучше. Самая вредная техника дома – мобильный телефон, даже не компьютер.

Если пользоваться портативными приспособлениями?

Станислав Худницкий:

Самые лучшие результаты дает проводная гарнитура. А блютус – это беспроводное устройство связи, оно тоже использует те же электромагнитные излучения. Здесь мы не уходим от фактора.

Сколько можно безопасно разговаривать по мобильному в день?

Станислав Худницкий:

Для детей – это 30 минут. Для взрослых – час.