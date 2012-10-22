Мальчики 10 и 12 лет осквернили около 20 могил на кладбище в Витебской области

Новости Беларуси. На Чижовском кладбище в Дубровно пострадали около 20 могил. Памятники повалены, некоторые даже разбиты. Ко всеобщему удивлению, осквернителями могил оказались дети. Им всего по 10 и 12 лет. Зачем они устроили погром на кладбище, неизвестно.

Светлана Яковлевна своими глазами видела как орудовали мальчишки. От увиденного на могиле дочери сердце защемило. На надгробной плите – варварские следы, все цветы разбросаны.

С воинствующими криками дети носились по кладбищу, перепрыгивая через ограды. Женщина тут же вызвала милицию. Подойти к хулиганам побоялась.

Светлана Королева:

Какие-то непонятные звуки издавали, кричали. С разбегу легко перешагивали оградки. Потом оказалось, что они не просто перешагивали.

Маленькие подельники сразу во всем сознались. Но объяснить свой ужасный поступок не смогли. Крушение памятников для них было игрой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Степаньков, первый заместитель начальника Дубровенского РОВД:

Проживают в благополучных семьях, на учетах в Комиссиях по делам несовершеннолетних, Инспекции по делам несовершеннолетних Дубровенского РОВД на состояли.

За данный поступок будут отвечать их родители по административному законодательству.

Двоюродные братья учатся в 4 и 5 классах. Хорошисты. Занимаются футболом. Но раньше так не «отличались». А теперь, благодаря своей выходке, мальчишки печально «прославились» на всю школу.

Одноклассница:

Им просто другой мальчик сказал это делать. Один сказал другому, чтобы они пошли на кладбище и разбили там памятники.

Елена Данилова, заведующая детско-подростковым психиатрическим отделением Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии:

Дети не понимают, как отличить взрослые поступки от детских и чем это грозит, какая ответственность за эти поступки. Очень часто происходит так, что в этих ситуация принимаю неверное решение. И вот эта ситуация, которая случилась, чаще всего связана с тем, что не всегда ребенок может правильно оценить свое состояние в этот момент.

Сейчас с заигравшимися школьниками работает психолог. Заплатят за «детскую шалость» родители. Половину поврежденных памятников они уже восстановили.