В Минской области открылся семейный детский сад

Новости Беларуси. В Копыльском районе, в деревне Преснаки открыли семейный детский сад. Двухэтажный коттедж сегодня посещают восемь мальчиков и девочек. Рассчитан он на 12 детей. Семейный детский сад – новая форма системы дошлокольного образования. Этот сад стал пилотным в районе. В перспективе тут задумываются о создании частных дошкольных учреждений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня в саду работает 4 специалиста, все с высшим образованием. Именно от них зависит, насколько комфортно будет ощущать себя здесь ребенок.

Семейный детский сад – форма новая. Первый месяц работы дошкольного учреждения был пилотным. Сначала график работы сада корректировался. Родители отнеслись с терпением.

Светлана Киенчик, директор ДОУ «Семейный детский дом деревни Преснаки»:

Это новая форма работы. Она очень удобна для села, где не очень большое количество детей.

Руслан Суховерх, директор сельхозпредприятия «Преснаки» Копыльского района:

Будем благоустраивать в следующем году двор, поставим детское игровое оборудование. Оно у нас в плане для того, чтобы детям было весело и на улице.