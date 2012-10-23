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В Минской области открылся семейный детский сад

23 октября 2012 14:53
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Новости Беларуси. В Копыльском районе, в деревне Преснаки открыли семейный детский сад. Двухэтажный коттедж сегодня посещают восемь мальчиков и девочек. Рассчитан он на 12 детей. Семейный детский сад – новая форма системы дошлокольного образования. Этот сад стал пилотным в районе. В перспективе тут задумываются о создании частных дошкольных учреждений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сегодня в саду работает 4 специалиста, все с высшим образованием. Именно от них зависит, насколько комфортно будет ощущать себя здесь ребенок.
Семейный детский сад – форма новая. Первый месяц работы дошкольного учреждения был пилотным. Сначала график работы сада корректировался. Родители отнеслись с терпением.

Светлана Киенчик, директор ДОУ «Семейный детский дом деревни Преснаки»:
Это новая форма работы. Она очень удобна для села, где не очень большое количество детей.  

Руслан Суховерх, директор сельхозпредприятия «Преснаки» Копыльского района:
Будем благоустраивать в следующем году двор, поставим детское игровое оборудование. Оно у нас в плане для того, чтобы детям было весело и на улице.

# Детские сады в Беларуси

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