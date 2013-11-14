Закаливание детей: когда начинать, как проводить и какая температура оптимальная

Маленькие детки – маленькие бедки. Так может говорить только тот, кто не проводит неделю за неделей на больничном, спасая свою кроху от очередной простуды. Педиатры уверены: способ не болеть с наступлением холодов существует и известен он давно.

Галина Лущикова, врач-педиатр 1 категории:

Закаливание можно начинать с любого возраста, но самое главное – начать его с рождения ребенка.

Мы вспоминаем про закаливание, когда простуда уже в прямом смысле берет за горло. А между тем, подумать о закаливающих процедурах стоит как раз тогда, когда малыш здоров.

Галина Лущикова, врач-педиатр 1 категории:

Если ваш ребенок заболел, то закаливающие мероприятия мы начинаем только после выздоровления ребенка. Этот промежуток зависит от степени выраженности симптомов вирусной инфекции. Если это была легкая вирусная инфекция, достаточно 5-7 дней. Если ребенок переболел тяжело, то лучше подождать 10-14 дней.

Несложные процедуры должны стать правилом для родителей. И тогда осенние простуды перестанут быть бесконечной проблемой.

Галина Лущикова, врач-педиатр 1 категории:

В домашних условиях мы можем начать закаливающие мероприятия у детей грудного возраста с обычных воздушных ванночек. Когда вы купаете ребенка, когда вы его переодеваете, можно оставить его раздетым начиная с 5-6 минут с постепенным увеличением. Температура в комнате должна быть от 22-23 градусов у детей 1-3 месяцев с постепенным понижением. К году оптимальная температура в комнате – 18-20 градусов.

Воздушные ванны, обтирания или обливания прохладной водой – все это полезно, но главное строго блюсти принцип постепенности понижения температуры.

Малышам в возрасте 1-3 лет очень полезны ежедневные ножные ванночки с температурой около 15 градусов, но, опять-таки, не забывайте о том, что понижать температуру и здесь нужно постепенно. Детям постарше на пользу пойдут контрастный душ и даже посещение сауны, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

И еще одно золотое правило: если у ребенка есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Там, где речь идет о здоровье, мелочей не бывает. И не опускайте руки, когда в очередной раз ребенок кашляет и лежит в постели с температурой – эффект закаливания виден через месяцы и растягивается он на годы. Главное относиться к этому серьезно.

Галина Лущикова, врач-педиатр 1 категории:

Для того, чтобы была польза от закаливания, ребенок должен закаливаться регулярно, без перерывов. Эффекта, выраженного от нерегулярных и кратковременных моментов закаливания, не будет.