Новости Беларуси. Первый в Беларуси детский мини-сад построят в Гомеле. Этот уникальный для нашей страны проект основан на российском опыте. Его идея заключается в том, чтобы создавать малокомплектные детсады на первых этажах жилых домов. Гомельский сад расположится в многоэтажной новостройке, возведение который начнется в 2014 году.

В дошкольном учреждении будет все необходимое: спальни, санузлы, изолятор, общая универсальная комната, столовая. Новое учреждение смогут посещать 40 детей, здесь также будут работать группы кратковременного пребывания. Планируется, что при успешной реализации этого проекта в Гомеле подобным опытом смогут воспользоваться и в других регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.