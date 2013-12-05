В Витебской области 50 классов, где обучается всего по 1 ребенку

Новости Беларуси. В Витебской области осталось полсотни классов, где обучается всего по 1 ребенку. А в Великосельской базовой школе Лиозненского района таких и вовсе два. Скоро это учебное заведение закроют. И дело не только в небольшом количестве учеников, а их всего 24. В этой школе нет нормального спортивного зала. А ведь это залог хорошего физического развития и здоровья детей. В других подобных учебных заведениях нет компьютерных классов. А учителя вынуждены совмещать сразу несколько предметов.

Никита – единственный первоклассник в Великосельской базовой школе. Пока еще звезд с неба не хватает, ведь школьником он стал всего три месяца назад, зато усердно «зарабатывает» оценки в виде солнышек. Все учительское внимание - ему одному. Но ребенку скучно в одиночку постигать азы.

Никита Старовойтов, ученик 1 класса Великосельской базовой школы:

(Никита, ты один в классе учишься, да?) Да. (Тебе нравится одному учиться?) Нет.

А вот Алеша уже четвертый год занимается в школе тет-а-тет с преподавателем. Такой научно-творческий тандем мальчика вполне устраивает.

Алексей Воропаев, ученик 4 класса Великосельской базовой школы:

Мне нравится учиться в классе, потому что учителя больше внимания.

Нина Яско, учитель начальных классов Великосельской базовой школы:

Стараюсь стимулировать. Задания подбираю творческие. Много заданий.

И если уроки для Никиты и Алеши очень напоминают занятия с репетитором, только бесплатными для родителей, то переменки на всех общие. В базовой школе, где всего-то 24 ученика, ребята дружат классами. Но как раз из-за небольшого количества детей, а также из-за отсутствия нормального спортзала, дети вынуждены заниматься в небольшой комнате, заведение могут вот-вот закрыть. Тогда единственным выходом из ситуации станет подвоз учеников к другой более крупной и современной школе. Правда, такой вариант некоторые воспринимают без оптимизма.

Ирина Ратомская, директор Великосельской базовой школы:

В нашей школе обучаются дети из 9 населенных пунктов. Радиус пребывания сюда, в нашу школу, составляет где-то порядка 15 километров. Если мы закроем школу, посмотрим и подумаем, сколько, какое расстояние нужно будет преодолеть детям, чтобы попасть в какую-то другую школу. Это минимум 20 километров.

Елена Воропаева, мама:

Сомневаюсь, что автобус придет. У нас не каждый раз асфальт чистят.

Между тем, система подвоза детей уже давно и исправно работает по всей стране. К примеру, ребята из 35 малокомплектных школ Витебщины, закрытых в этом году, добираются до своих новых учебных заведений на спецавтобусах. Но вопрос об оптимизации школьной сети не снят: в северном регионе сейчас решают судьбу еще порядка полутора сотен «маленьких» школ.

Леонид Степанов, заместитель начальника управления образования Витебского облисполкома:

Нам предстоит работать вдумчиво, скрупулезно. Посмотреть всесторонне: о перспективах развития населенного пункта, о том, какое дошкольное учреждение образования, сколько там дошкольников.

Закрывать ту или иную школу одним росчерком пера, однозначно, никто не станет. Здесь, как говорится, должны сойтись все звезды. Главная из которых – качество образования.