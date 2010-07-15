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Малышам нужно много спать...

15 июля 2010 08:50
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Истории из детского сонного царства. Главное найти правильное положение, и тогда можно спать сколько угодно!
# Дети

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