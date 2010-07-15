Малышам нужно много спать...

Звезды белорусского шоу-бизнеса стали на защиту наших детей

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей, а на Сейшелах – стартовал даже месяц защиты детей. Хорошо было бы сделать этот праздник ежедневным и круглогодичным, ведь главное – это наши дети.