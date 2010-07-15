Малышам нужно много спать...

Быть ябедой – плохо, этому учат своих детей, наверное, все родители. Психологи же видят в детском ябедничестве и положительные стороны. Это как симптом болезни: он неприятен, но зато помогает поставить верный диагноз и вылечить недуг.
Если ребенок начинает день не с утренней гимнастики, а с бесконечных «как бы», «типа» и «вообще», то пора приступать к прополке детской речи. Происхождение такого лексического казуса, как слова-сорняки, имеет различные корни.
1 июня во всем мире отмечается День защиты детей, а на Сейшелах – стартовал даже месяц защиты детей. Хорошо было бы сделать этот праздник ежедневным и круглогодичным, ведь главное – это наши дети.
23 сентября 2026 20:25
23 сентября 2026 20:14
23 сентября 2026 18:16
23 сентября 2026 17:53
23 сентября 2026 17:48
23 сентября 2026 17:42
23 сентября 2026 17:31