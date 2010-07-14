Если ребенок ябедничает – это сигнал к тому, что ущемлены его интересы

Быть ябедой – плохо, этому учат своих детей, наверное, все родители. Психологи же видят в детском ябедничестве и положительные стороны. Это как симптом болезни: он неприятен, но зато помогает поставить верный диагноз и вылечить недуг.

Елена Бегунова, руководитель детского психолого-педагогического центра:

Это та форма, которая может служить сигналом, что ребенку не хватает внимания. Так ребенок может привлекать к себе внимание. Так ребенок может выражать свое отношение к окружающим, может выражать свое мнение о происходящих действиях. Весь вопрос в том, в какой форме он это делает, что мы хотим поддержать?

С одной стороны привычка жаловаться маме с папой по поводу и без, говорит о доверительных отношениях между родителями и ребенком. С другой – это демонстрация того, что малышу не хватает навыков самостоятельности, что он не обучен элементарным приемам решения проблем. Поэтому постарайтесь правильно отнестись к очередной жалобе маленького ябеды.

Елена Бегунова, руководитель детского психолого-педагогического центра:

Можно закреплять негативную форму выражения, сказав, например, что-то с такой же интонацией. Можно в первых фразах перевести такого рода диалог в позитивное русло.

Позитивное русло – это стремление понять, какие именно интересы ребенка ущемлены в данной ситуации. Для этого лучше всего воспользоваться техникой «Я высказывания».

Елена Бегунова, руководитель детского психолого-педагогического центра:

Ребенка нужно услышать. Если дочка жалуется, что у нее забрали куклу, вы должны показать свою реакцию, что вы обеспокоены. Нужно продемонстрировать, что вы ее слышите.

А потом не спешите выступать Дядей Степой в песочнице, расставляя по углам обидчиков вашего чада. Полезнее будет предложить ребенку варианты выхода из сложной ситуации, которыми он сможет воспользоваться без взрослой помощи.

Елена Бегунова, руководитель детского психолого-педагогического центра:

Мы можем проговорить ребенку, что верим в него, что он может разобраться с этим самостоятельно. Демонстрировать те формы, которые могут ребенка вывести на те формы, которыми он может взаимодействовать с окружающими.

Ябед никто не любит, их всегда дразнят и задевают чаще других. Терпеть обиды молча – верный путь к будущим комплексам и психологическим проблемам. А вот умение самостоятельно и достойно выходить из конфликтных ситуаций – это превосходный подарок, который мы можем и должны сделать нашим детям.