Что делать, если в речи ребенка все чаще появляются слова-паразиты?

Если ребенок начинает день не с утренней гимнастики, а с бесконечных «как бы», «типа» и «вообще», то пора приступать к прополке детской речи. Происхождение такого лексического казуса, как слова-сорняки, имеет различные корни.

Людмила Кныш, учитель-дефектолог:

Сейчас век компьютеризации, дети сидят у компьютера, играют в игры, но мало общаются и мало читают. Поэтому, для того, чтобы рассказать какую-то игру, которую он увидел в компьютере, он использует междометия. Вся его речь из этого состоит.

Абсолютно ничего не значащими словами и дети, и взрослые заполняют паузы при построении фразы. Даже малыши быстро обзаводятся жаргонизмами, подхваченными в школе или в детском саду. Да и от речи взрослых ребенок перенимает не только ее богатство, но и весь словарный мусор.

Людмила Кныш, учитель-дефектолог:

Если в семье есть люди, которые часто употребляют слова-паразиты, ребенок подражая взрослому, тоже в своей речи использует все те слова.

Слова-пустышки также применяются для маскировки косноязычия. Но человечество научилось бороться с паразитами, в том числе и лексическими. Главное средство в этой борьбе — развитие связной речи.

Людмила Кныш, учитель-дефектолог:

Первое средство – это пересказ. Чтение ребенку любых рассказов, сказок и их пересказ. Второй момент – составление рассказов по картинке.

Также полезно заучивание стихов наизусть и, конечно, игра. Правила просты: предложите ребенку каждое слово-сорняк в речи моментально заменять названием какого-либо овоща. Слова-паразиты можно заменять названиями любых известных групп или именами писателей. Таким образом, вы разовьете также память и кругозор ребенка.