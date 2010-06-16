Звезды белорусского шоу-бизнеса стали на защиту наших детей

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей, а на Сейшелах – стартовал даже месяц защиты детей. Хорошо было бы сделать этот праздник ежедневным и круглогодичным, ведь главное – это наши дети.

Говорят, что мир шоу-бизнеса жесток, каждый борется сам за себя. Однако, это утверждение разбивается в пух и прах, когда речь, а точнее песня, звучит о детях. Композицию в исполнении Ольги Плотниковой и других белорусских звезд можно назвать гимном детству, материнству и манифестом родительской любви. И эти слова никогда не будут фальшивыми, потому что каждый из участников этой необычной звездной затеи, был искренен в проявлении своих чувств.

Ольга Плотникова, певица:

Все началось с одной фразы: «Главное на свете – это наши дети». Геннадий Маркевич написал очень хорошую музыку, у меня родился припев, так и появилась песня о самом главном на свете. Наши дети, имеется в виду не дети артистов, потому что нас упрекали, что мы пытаемся вывести в свет своих детей. Мы имеем в виду, что главное на свете – это дети. Мы в них живем и развиваемся, это наша жизнь.

Участвовать в записи песни и съемках клипа дали согласие все приглашенные звезды. Сразу и без формальностей.

Слава Нагорный, Леся Кодуш:

Акция сама по себе очень интересная. Сама композиция шикарная, слова и музыка. Пели с удовольствием.

Святым делом все, что связанно с детьми, называется и Алексей Хлестов. Он призывает уделять больше внимания своим наследникам. Конечно, сегодня для многих родителей свободное время – это роскошь, но Хлестов не экономит часы и минуты в общении с сыном.

Алексей Хлестов, певец:

Мы ходим в кино, мы ходим по паркам, учим буквы, считаем цифры. Артем гоняет во дворе на самокате. В общем, развлекаема по-детски как можем.

О детях артисты могут говорить бесконечно, как и все любящие родители. Ведь с обретением этого статуса, мы начинаем совсем новую жизнь, в которой любви, радости и счастья становится в разы больше.

Приумножить свое счастье решили главные герои истории, которые усиленно готовятся к рождению второго ребенка.