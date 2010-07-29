Как правильно купать малыша

Вода и водные процедуры отлично снимают стресс. Купание для малыша должно быть только в радость. В помощь молодым родителям: удобные аксессуары для купания и советы специалистов.

Со времен Чуковского немало воды утекло. К мочалкам и мылу душистому добавилось множество полезных и приятных аксессуаров для купания. Их можно условно разделить на предметы первой необходимости и необязательные, но способные сделать процесс приятнее и для малыша, и для его родителей.

Прежде всего, надо приобрести специальную детскую ванночку.

Виктория Новаковская, консультант:

Очень хорошо, если ванночка снабжена специальным сливным устройством. Если у вас в ванной комнате или детской есть какое-то специальное возвышение, желательно, специальный пеленальный столик, то ее нужно ставить именно туда. Если такого столика нет, можно воспользоваться подставкой под ванночку.

Чтобы освободить руки родителей, достаточно также воспользоваться подставкой для купания, которая устанавливается внутри ванночки. Они бывают в виде маленьких шезлонгов или подушечек особой формы.

Виктория Новаковская, консультант:

Наиболее приятным к коже ребенка вариантом является поролоновая ванночка, на которую можно положить ребенка и в этот момент проводить гигиенические процедуры. Либо обмывать ребенка губкой, либо какой-то текстильной салфеточкой.

А для детей постарше предназначен специальный коврик для ванны на присосках. Самые простые модели не дадут ребенку поскользнуться. Но встречаются и более продвинутые, интерактивные варианты.

Виктория Новаковская, консультант:

Для безопасности ребенка во время его купания желательно класть в большую ванну коврик. Есть интересные варианты коврика, например, если на него попадает горячая вода, внизу коврика появляется надпись: «Слишком горячо».

Отличный вариант для мобильных родителей – надувная ванночка. В сложенном виде она помещается в карман. Она будет просто незаменима во время отдыха на даче или путешествии.

А дома, чтобы не метаться по всем углам в поисках различных мелочей для купания, сложите их все в один специальный ящик.

Что касается полотенца, то самый удобный вариант – это мягкое полотенце с капюшоном. Детям постарше можно использовать полотенца-пончо, которое надевается через голову. Всего пара секунд – и ребенок буквально полностью одет.

Купание – не просто гигиеническая процедура, но и ритуал общения с малышом. Чтобы привить любовь к воде, не обойтись без игрушек. Они в ванной необходимы также как и мочалки с мылом. Игрушки должны быть резиновые или пластмассовые. В них может заливаться вода, выливаться вода. Детям это очень нравится.