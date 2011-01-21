Крещение ребенка: как выбрать крестных, сколько длится обряд и что можно дарить

Крещение – это первый шаг на пути веры. Очень многие совершают его в младенческом возрасте по решению молодых родителей.

Евгений, чтец храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери:

Вообще, ребенка положено крестить на восьмой день. Потом, когда он что-то начинает понимать, в год-полтора, на крещении начинается плач.

Важное для родителей в крещении – это выбор крестных отца и матери. Они должны быть верующими. А вот крещенная обязательно должна быть крестная для девочки, и крестный – для мальчика.

Евгений, чтец храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери:

Они отвечают за воспитание ребенка в вере. Естественно, они должны иметь хотя бы представление о том, что происходит в храме, обязательно должны знать символ веры. Это то, во что мы верим. И обязательно должны молиться.

Актуальные подарки со смыслом на крестины – это иконы, красивый крестик, церковная литература или мерная икона.

Евгений, чтец храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери:

Ребенок рождается определенного размера. И точно такого же размера пишется икона. И икона Святого, именем которого хотят назвать ребенка. Она с ним остается на всю жизнь.

Конечно, это царский подарок на сегодняшний день. Потому что это очень дорого.

Следующий шаг – выбор церковного имени. По традиции нарекают именем святого на восьмой день от рождения малыша.

Евгений, чтец храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери:

Раньше было два имени. Во времена первых крестьян одно имя было общее, для всех, а имя тайное, крещенное – второе. В принципе, можно точно так же и сегодня крестить. То есть, например Галина, а крестить можно именем Марина.

Само таинство крещения длится не более 40 минут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Начинается с запретительных молитв, а затем ребенка окунают в купель с освященной водой.

Евгений, чтец храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери:

После крещения, окунания ребенка в купель, надевали новые светлые одежды. Душа облачалась в новые одеяния. Потому что крещение – это рождение человека в новую жизнь.

В первые века христианства человек, который был крещен таким образом, надев на себя одежду, ходил в ней неделю.

После облачения в новую одежду свершается обряд миропомазания. По традиции раньше эту благодать отирали на седьмой день. Сейчас – через несколько минут. Завершается таинство молитвами.

Евгений, чтец храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери:

Молитва о всех крестных, крестниках, родителях, всех православных, всем мире.

Крестины – событие не одного дня. К нему тщательно готовятся. Родители и будущие крестные обязательно встречаются со священником. Эти беседы помогут найти не только ответы на интересующие вопросы, но и узнать об индивидуальных особенностях таинства в том или ином храме. А главное, определится, кто, как и откуда откроет вашему ребенку дорогу в мир веры.