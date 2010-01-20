Компьютер для ребенка. Как правильно выбрать ?

Для детей обязательно нужны жидкокристаллические мониторы.

Одного компьютера на семью уже недостаточно. Так что приобретение умной машины для ребенка – не прихоть, а необходимость. Особенно, если для родителей компьютер – не просто средство скоротать досуг, а орудие труда.

Евгений Дешук, продавец-консультант:

- Если родители работают на компьютере, хранят там важную информацию, параллельно с этим на этом компьютере будет играть ребенок, то он может что-то повредить, удалить какую-то информацию. Рационально иметь два компьютера.

Самая первая и главная дилемма, которую вам предстоит решить – покупаете вы игрушку или устройство для учебы и работы.

Евгений Дешук:

- Если родители покупают компьютер как игрушку, то это должен быть современный производительный компьютер, потому что сегодня игры – это первое, что подгоняет прогресс, заставляет производителей делать все более дорогие компьютеры, более дорогие начинки, более производительные – это игрушки в первую очередь, самые требовательные приложения. Для работы на сегодняшний день хватит самого дешевого современного компьютера, его более чем хватит для работы, для просмотра фильмов, для интернета, чтения.

Если речь идет о работе с текстами и рисунками, доступе в интернет и просмотре фильмов, то ребенку будет вполне достаточно самого простого, но современного компьютера. А вот на чем не стоит экономить – так это на мониторе.

Евгений Дешук:

- Для детей обязательно нужны жидкокристаллические мониторы. На сегодняшний день – самые безопасные: у детей не устают глаза.

Мощные и дорогие колонки покупать не обязательно, для игр и фильмов хватит и обычных. А вот без специальных устройств – джойстика, например, юному геймеру не обойтись. Компьютерная мышка – вроде мелочь, но важная составляющая комфортной работы. Беспроводные, конечно, удобнее, правда, их цена может кусаться. Для ребенка лучше приобрести обычную оптическую мышь – ее, кстати, и потерять сложнее.

Евгений Дешук:

- Специальных детских мышек не существует, но есть мышки небольшого размера, они предназначены для ноутбуков, но для ребенка будет, наверное, удобнее такая маленькая мышка.

Подобрать необходимую для ребенка конфигурацию компьютера вам всегда помогут консультанты в магазине, но научить пользоваться им не только забавы ради – задача, которую придется решать уже самостоятельно.