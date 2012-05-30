Каких кукол делали наши предки и чем они кардинально отличались от современных игрушек?

Когда и в помине еще не было игрушечных магазинов и лавок, в каждом доме и в каждой семье у детей были куклы. Изначально кукла служила тотемом и обрядовым символом, достаточно медленно превращаясь в исключительно развлекающий ребенка предмет.

Доменика, певица:

Самой распространенной игрушкой деревенских девчонок была тряпичная кукла. Кукол этих берегли: вырастает девочка, становится мамой и передает куклу своей дочке.

Тряпичные куклы были в каждой семье. А вот как они выглядели и какую роль играли, нам расскажет мастер народных кукол Валентина Ивановна Шкробот.

Валентина Шкробот, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

Есть несколько способов изготовления традиционной народной куклы. Куколка на скрутке: прямоугольник ткани скручивался рулончиком. Перевязывалась, одевалась. Называется эта куколка «матушкино благословение».

Каждая тряпичная кукла была не похожа на свою коллегу. Но традиционно все они делились на группы по способу изготовления и предназначению.

Куклы-колокольчики (их еще называли «узелковыми») в основе имели наполненный пухом или соломой шарик. Куклы-неразлучники всегда связаны парами. А куклы-рванки сопровождали ребенка с рождения до тех пор, пока не рвались. Их делали из старых вещей матери, не используя иголок и ножниц – чтобы жизнь у малыша была «не резаная и не колотая».

Существовали даже специальные куклы, которым ребенок мог пожаловаться на свою беду, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Валентина Шкробот, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

Были куклы малюсенькие игровые. В частности, зайчик на пальчик. Одевалась она на пальчик, сжималась в кулачок так, чтобы торчали ушки. И в ушки нашептывалась проблема, которую невозможно было разрешить.

Кукла с названием «кубышка-травница» была игрушкой «целебной». Наполненную лекарственными травами, эту куклу помещали в детскую кроватку или просто давали ребенку в руки.

Помимо развлекательной функции в традиционных народных игрушках закладывалась и воспитательная. Девочку учили домашней стряпне, отмеривая пропорции продуктов по кукле. И, конечно, с помощью игрушек готовили к будущей роли матери.

Валентина Шкробот, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

Не зря делались куклы-пеленашки. На малюсенькой кукле-пеленашке, величиной с палец, девочки учились, готовились стать будущими мамами. Они учились закручивать ребеночка, были какие-то ролевые игры.

Были куколки-ведучки – мама ведет ребенка. У них одна нераздельная рука. На этой руке расположен ребеночек. Мама ведет его в жизнь. Рука – символ непрерывного передаваемого знания. Ребеночек ощущает за своей спиной маму, это как надежный тыл, и мама ведет его в мир, готовит к жизни.

У тряпичных кукол не было лица. Считалось, что таким образом кукла становится неодушевленной и в нее не могут вселиться злые духи. А значит, она будет безопасна для ребенка.

Валентина Шкробот, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

Если девочки игрались с тряпичными куклами, то мальчики, скорее всего, играли с деревянными. Они были им ближе по своей сути.

Изготовлением деревянных игрушек занимались, естественно, мужчины и мальчишки постарше. В качестве персонажей использовались звери и домашние животные, фигурки крестьян и герои народных сказок, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Нередко из дерева мастерились довольно сложные конструкции, в которых, например, косцы лихо орудуют своими инструментами, а медведи стучат молоточками или дружно распиливают бревно.

А деревянные трещотки когда-то заменяли, наверное, погремушки.

Еще одним любимым материалом для игрушек была глина. Кроме свистулек из глины делались самые разные фигурки людей и животных.

А вот, кстати, и прообраз современного домика Барби – крестьянский дом из глины со всеми его обитателями, утварью, пирогами и самоваром.

Валентина Шкробот, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

Во все эти куклы были заложены даже основы миропонимания. Все, что окружало, все, что видели, было перенесено в куклы.

Игрушки делались даже из золы, из початков кукурузы, еловых шишек и соломы. И все они доставляли детям даже большую, чем современные яркие и сложные куклы, машинки и роботы, радость.

Доменика, певица:

Из любого подручного материала, будь то текстиль, войлок, солома или глина, можно сделать игрушку своими руками. И вместе с ней вы передадите ребенку свою любовь и ласку, радость и смех. В этом сила влияния игрушки на ребенка. Через нее кто-то очень близкий и ласковый говорит с ребенком правдиво и мудро.