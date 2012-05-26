Неравнодушные минчане развеселили детей, которые большую часть жизни проводят в клиниках

Новости Беларуси. В Музее истории Минска волонтеры организовали акцию для детей, которые лишены родительского внимания и большую часть жизни проводят в клиниках. Неравнодушные минчане пришли сюда, чтобы почитать ребятам книги на белорусском языке и просто пообщаться в неформальной обстановке. Каждому ребенку в подарок преподнесли книгу о приключениях, любви и дружбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Когда ты отдаешь минимальную частичку себя и взамен получаешь такую огромную любовь, энергетику, позитив (пятилетняя Маша мне подарила бумажную бабочку), это дорогого стоит.

Андрусь Такинданг, музыкант:

Хваляваўся, таму што дзеці – такая непрадказальная публіка, але, на самой справе, усё прайшло радасна, дзеткі добрыя, адкрытыя. Вельмі лёгка чыталася.

Ольга Столярова, организатор акции «Мы читаем»:

Впервые мы собрали тех, кто немного отошел от болезни, чтобы их немного развлечь, отвлечь, поскольку, несмотря на то, что они такие маленькие, большая часть их жизни пришлась на какие-то переживания.