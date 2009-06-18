Как правильно выбрать памперс для ребенка? (ФОТО+ВИДЕО)

Против использования памперсов сегодня не протестуют уже ни консервативные бабушки, ни педиатры.

Величайшее изобретение человечества, раскрепостившее миллионы новоиспеченных родителей и скрасившее неизбежные тяготы младенческого бытия – чудо-подгузники на любой размер и вкус, они же – памперсы! В разнообразии моделей и марок выбрать идеальный невозможно, не примерив на ребенка весь имеющийся ассортимент. И все же первое, что стоит сделать – это вспомнить точный вес малыша. Вот уж где размер действительно важен, так это в памперсах!

Хорошо бы и сам подгузник рассмотреть воочию. Те, что пропитаны специальным лосьоном, доставят удовольствие не столько малышу, сколько родителям. Некоторые ценят аромат лосьона, которым должен благоухать памперс после использования. Однако более важно то, что скрыто глубже. Педиатры тоже не в восторге от подгузников с различными пропитками.

Памперс не должен туго пережимать ножки и животик малыша, но и слишком свободное его положение – деньги на ветер. Обращайте внимание на застежки – лучше, если они многоразовые и не боятся детских кремов и лосьонов.

Памперсы — бесполы. Правда, некоторые фирмы-производители, начиная с определенного размера, выпускают подгузники персонально для мальчиков и девочек.

Против разумного – некруглосуточного — использования памперсов сегодня не протестуют уже ни консервативные бабушки, ни педиатры. Более того, специалисты даже готовы развеять некоторые плоды родительского мифотворчества.

Ольга Шереметьева, заведующая педиатрическим отделением поликлиники г. Минска:

Существует мнение, что памперсы для мальчиков могут в дальнейшем приводить к бесплодию. Но вот проблема «девочка и памперс» существует сегодня достаточно реально: анатомические особенности мочеполовой сферы у девочек способствуют развитию инфекций.

Что же касается мальчиков – то негативное влияние памперсов на их репродуктивную функцию не выявлено. Опять-таки – при разумном использовании подгузников. Еще одним абсолютным заблуждением педиатры называют опасения родителей, что от памперсов у малышей будут кривые ножки.

Как нет худа без добра, так и самое полезное и удобное изобретение может стать причиной неприятностей. Следите за состоянием и реакцией малыша, и тогда памперсы сослужат вам только добрую службу.