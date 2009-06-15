Клуб для мам и папа-школа (ФОТО)

Если вам кажется, что общаться с маленьким ребенком проще простого, значит, у вас еще нет собственных детей.

Сразу после рождения ребенка мама чувствует себя счастливой и вдохновленной. Но наряду с радостью появляется ответственность перед малышом и семьей. Новая роль может оказаться не по плечу, и не факт, что плечо мужа будет рядом и вовремя. Современные малыши схватывают все на лету, им часто не хватает общения, но при грамотном подходе они могут показывать чудеса развития.

У минчан есть возможность улучшить свои родительские качества на специальных занятиях. В столице работают клубы для мам и малышей, где у родителей есть возможность установить совершенно новое общение. В Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей занимается несколько групп по 5-6 человек. Преподаватели – большие энтузиасты, а самое главное, они тоже мамы. Занятия проходят в форме веселой развлекательной игры. Конечно, и дома вы можете со своим малышом потанцевать и сложить конструктор, но плюсы коллективных занятий не подлежат сомнению.

И самое интересное: уже в этом году на базе школы для мам при городском центре социального обслуживания семьи и детей будет работать папа-школа. Большой опыт в этом направлении накоплен в Швеции, где такие кубы существуют уже много лет. Совместно с нашими организациями шведские специалисты будут готовить мужчин-добровольцев, которые станут модераторами в папа-школах. Первый семинар для будущих преподавателей пройдет в июне, а папа-школы откроются в Минске в сентябре. Занятия будут проходить на базе территориальных центров социального обслуживания населения Первомайского, Советского и Ленинского районов.

Очень важен контакт с ребенком не только матери, но и отца, особенно в первые месяцы жизни маленького человека. Доказано: общение с малышом существенно влияет на его дальнейшее развитие. На всех этапах папы должны быть вовлечены в воспитание детей. Папа-школы, как и клубы для мам, в этом помогут.



