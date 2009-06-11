На учет в детский сад нужно встать сразу после рождения ребенка (ФОТО+ВИДЕО)

Уже в этом году откроются садики в Лошице-2 и Сухарево-5.

Детский сад для малыша – это смена обстановки, общение со сверстниками, всевозможные развивающие игры, а для родителей – время на работу. Преимущества долго искать не надо.

Над чем стоит подумать, так это в какой детсад определить малыша и когда. Причем не откладывайте принятие решения в долгий ящик. Мест в детских садах хватает. Но вопрос в том: будут ли они в нужный момент, и в нужном детском саду?

Поэтому специалисты советуют: лучше всего стать на учет сразу же после рождения ребенка. В каждом районном управлении образования есть своя база данных. Для регистрации нужно предоставить лишь паспорта родителей и свидетельство о рождении малыша. Таким образом, место в детском саду будет забронировано. К тому же такая база позволяет прогнозировать строительство новых объектов.

Выбирая детсад, обратите внимание на состояние помещений, игровых площадок, пообщайтесь с воспитателями и другими родителями. Поспрашивайте и про развивающие методики. Во всех дошкольных учреждениях действует базовая национальная программа «Пралеска». Но есть и дополнительные услуги, сверх программы. Это всевозможные кружки: например, хореографические, спортивные, лепка.

Время работы садов также отличается: одни открыты с 7 утра до 7 вечера, другие, например, с 7.30 до 18.00 часов.

Официальное начало учебного года - сентябрь. Хотя группы формируются уже в апреле-мае. Как правило, они состоят из 20 человек. Но цифра может незначительно меняться в зависимости от учреждения. Документы следует подавать хотя бы за два месяца. Стандартный пакет состоит из направления в детский сад и справки о прохождении ребенком обследования в детской поликлинике.

В целом, комплектования садов ведется круглый год. Принимают в детсад с 2-3 лет. И первоначально каждый малыш проходит небольшой период адаптации. После чего становится постоянным обитателем детского сада.

Большинство садов в Минске сейчас государственные и ведомственные. Процент частных значительно меньше. Их популярность растет, однако стоимость услуг выше, чем в государственных в несколько раз.

Что касается развития городской сети детских садов, особенно интенсивно проектирование и строительство ведется в новых столичных микрорайонах, число жителей которых стремительно растет.

Сегодня в Минске 422 дошкольных учреждений, в которых записано порядка 74 тысяч детей. Уже в этом году откроются садики в Лошице-2 и Сухарево-5. А еще в столице до 2011 года планируется построить 18 бассейнов для воспитанников детсадов и начальных школ.

Репортаж из Детского сада №548 Минска