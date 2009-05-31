Как правильно купать малыша (ФОТО+ВИДЕО)

Доказано, что вода и водные процедуры отлично снимают стресс. Так что с самого детства купание для малыша должно быть только в радость. В помощь молодым родителям – удобные аксессуары для купания и советы специалистов.

Со времен Чуковского немало воды утекло, а к мочалкам и мылу душистому добавилось множество полезных и приятных аксессуаров для купания. Их можно условно разделить на предметы первой необходимости и – необязательные, но способные сделать процесс приятнее и для малыша, и для его родителей. Итак, прежде всего надо приобрести специальную детскую ванночку.

Чтобы освободить руки родителей можно воспользоваться также подставкой для купания, которая устанавливается внутри ванночки. Они бывают в виде маленьких шезлонгов или особой формы подушечек

А для детей постарше предназначен специальный коврик для ванны на присосках. Самые простые модели не дадут ребенку поскользнуться, но встречаются и более продвинутые, интерактивные, варианты.

Отличный вариант для мобильных родителей – надувная ванночка. В сложенном виде она помещается в карман, и будет просто незаменима во время отдыха на даче или в путешествии. А дома, чтобы не метаться по всем углам в поисках различных мелочей для купания, слож и те их все в один специальный ящик.

Что касается полотенца, то самый удобный вариант – это мягкое полотенце с капюшоном. Оно позволяет быстро и ловко управиться с процессом вытирания малыша и предохраняет его от переохлаждения. Детям постарше можно использовать полотенце-пончо, которое надевается через голову. Всего пара секунда – и ребенок буквально полностью одет.

Для полноты гигиенической процедуры не обойтись без таких обязательных предметов, как детские щипчики, ножницы с тупыми концами и термометр для измерения температуры воды.

Не забудьте, что купание – это не просто гигиеническая процедура, но еще и ритуал общения с малышом. А чтобы привить ребенку любовь к воде, не обойтись без игрушек. Они в ванной необходимы так же, как и мочалки с мылом.

С яркими игрушками и пар будет легким, и полезная процедура – в удовольствие. А значит, в будущем малыш будет радовать вас своим здоровьем и аккуратностью!