Как правильно бороться с детскими капризами и что делать, чтобы малыш успокоился?

С капризами ребенка приходится сталкиваться всем родителям. Но как с ними правильно бороться? Опытный психолог и мама троих детей Нелли Куприянович знает, что делать, чтобы малыш успокоился и перестал подобным образом привлекать к себе внимание.

Как и все дети, маленький Семен иногда может покапризничать.Чтобы поскорее вывести малыша из такого состояния, лучше переключить его внимание на что-то интересное.

Часто маленькие дети капризничают, когда хотят во что бы то ни стало заполучить новую игрушку. В магазинах иногда можно видеть такую картину: ребенок устраивает истерику, а мама, чтобы не привлекать внимание общественности, идет у него на поводу и покупает желанную игрушку. Но это самая большая ошибка.

Дети любят капризничать, когда их заставляют делать то, что им не нравится.

Если ребенок наотрез отказывается что-то делать, надо любыми способами заинтересовать его, чтобы процесс доставил ему удовольствие.

Теперь другое дело. Малыш сам с удовольствием убирает игрушки. Главное, не заставлять ребенка что-то делать силой и не наказывать его.

Некоторые психологи полагают, что дети часто капризничают, когда не чувствуют эмоционального контакта с родителями. Поэтому побольше уделяйте ребенку внимания.

Обязательно закрепляйте хорошее поведение ребенка похвалой, но игнорируйте поведение, которое вам не нравится. Не кричите на малыша, даже если у Вас уже нет сил слушать его истерики. Ведь он может копировать ваше поведение. Не говорите просто «нет», а объясните, почему нельзя. И тогда вы справитесь с проблемой. А если капризы ребенка вошли в привычку, лучше обратиться за профессиональной консультацией к специалисту.