Детская мода (ФОТО+ВИДЕО)

Чем чаще вы задаете себе вопрос, как одет ваш ребенок, тем лучше. В будущем он непременно скажет вам за это спасибо.

Красиво одеваться не запретишь – ни взрослым, ни детям. Однако игра в детскую моду должна проходить по своим правилам и только под пристальным контролем родителей, дабы развитие вкуса и стиля шло в нужном направлении. С каждым годом одежда для детей становится более разнообразной и фривольной, элегантной и стиляжной, а значит сделать выбор все сложнее. При этом детская мода не забывает о двух главных требованиях к нарядам для наших чад.

Алена Попова, стилист:

Так или иначе они преследуют две основные цели: это удобство и практичность. Потому что дети очень быстро растут и, несмотря на финансовые возможности родителей, не всегда легко угнаться за динамикой роста ребенка. Очень хочется, чтобы ребенок был, по крайней мере, прилично одет.

Удобство – это прежде всего натуральные ткани. Синтетика из детской гардеробной должна быть исключена. Только после этого можно обратить внимание на дизайн. А к нему именитые модельеры относятся уже не совсем по-детски. Что они делают? Они продолжают философию своей первой линии, адресованной взрослым, в коллекциях для детей. И первый признак такой преемственности – это создание полного образа.

А чтобы придать гардеробу юной модницы мобильность и научить девочку принципу комбинирования одежды, эта коллекция дополнена также брюками. Но и это еще не все. Детство – это всегда яркие краски, значит им и править модным балом!

Кроме того, это платье в стиле ретро, что тоже приобщит его юную обладательницу к тенденциям взрослой моды. Однако такой элегантный комплект подойдет не всем. Девчонки-непоседы будут чувствовать себя более комфортно в одежде спортивного стиля. Его представляет неумирающая тема джинсов. Это и удобно, и практично, и всегда модно. В этом сезоне, если следовать предписаниям госпожи подиумов, джинсы должны быть темно-синего цвета.

Еще один лейтмотив уже нескольких лет и во взрослой, и в детской моде – это деревенская, или этническая, тема. Флористический рисунок и эффект застиранной ткани – вот и все, что нужно для создания актуального образа барышни-крестьянки.

Мальчикам повезло меньше. Их мода обделяет, чего не скажешь сегодня о взрослой мужской одежде. Для юных кавалеров дизайнеры предлагают более лаконичный классический или спортивный стиль. И все же не могут порой устоять перед соблазном создать яркий и непривычный образ.

Однако такой костюм будет скорее исключением, чем правилом в гардеробе мальчика. А правило – это рубашки, классические костюмы и трикотаж.

Словом, чем чаще вы задаете себе вопрос, как одет ваш ребенок, тем лучше. В будущем он непременно скажет вам за это спасибо.