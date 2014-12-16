История о подростке, заработавшем $72 млн на бирже, оказалась вымыслом

Новости США. Накануне ведущие мировые СМИ облетела головокружительная история о том, как 17-летний американский школьник сколотил целое состояние, играя на бирже. Сегодня оказалось, что эта история, опубликованная изначально в электронной версии еженедельника New York, а позже подхваченная многими другими авторитетными американскими СМИ, была вымыслом.

Мохаммед Ислам уверяет: журналисты исказили его слова, выдав слухи о его финансовых успехах за реальность.

Первоначально также сообщалось о том, что Ислам заработал на роскошный автомобиль и снимает квартиру в нью-йоркском районе Манхэттен. Однако в интервью The New York Observer молодой человек рассказал, что теперь вынужден ночевать у одного из друзей, так как серьезно поссорился с родителями после публикации материалов о его вымышленных успехах на бирже.

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