Новости Беларуси. Настоящую подпольную нарколабораторию обнаружили в одной из квартир Кобрина. С помощью специального оборудования 33-летний «химик» в домашних условиях синтезировал амфетамин. Задержали его около дома. Свой товар мужчина планировал распространять среди молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дученко, начальник отделения информации и общественных связей Управления внутренних дел Брестского облисполкома:

Сотрудники милиции обнаружили у задержанного уже изготовленное, более 10 гр., порошкообразное вещество. По заключению экспертов, в этом порошке содержалось особо опасное психотропное вещество - амфетамин. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.